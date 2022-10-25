طريقة عمل المكرونة المحمرة.. بالصلصة ومرقة الدجاج والطماطم

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

المكرونة المحمرة من الأكلات السريعة في البيت، ويمكنك تجهزيها لأطفالك بـ وصفات مختلفة ورائعة، كما يمكنك إضافة الصلصة أو بمرقة الدجاج، وكذلك بالطماطم على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالصلصة

لعمل المكرونة المحمرة بالصلصة، اتبعي تلك الخطوات:

2 كوب مرق دجاج أو لحم

½ كيلو مكرونة عُقل

½ 1 كوب عصير طماطم مركز

ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

على نار متوسطة، سخني الزيت والسمن، ثم أضيفي المكرونة، وقلبيها حتى تُصبح ذهبية اللون.

أضيفي عصير الطماطم والملح والفلفل الأسود، وقلبي حتى تغلي الصلصة.

أضيفي المرق، وقلبي جيدًا، واتركي الخليط حتى يغلي.

اتركي المكرونة على نار هادئة حتى تنضج وتتشرب المرق والصلصة.

ضعي المكرونة في أطباق التقديم، وقدميها ساخنة.

طريقة عمل المكرونة المحمرة بمرقة الدجاج

2 كوب مكرونة.

2 1/2 كوب صلصة طماطم

كوب شوربة دجاج

ثمرة بصل مفروم

3 فص ثوم مفروم

7 ملعقة كبيرة زيت

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

ملح

فلفل أسود

شطة

طريقة التحضير

في إناء متوسط الحجم على نار متوسطة، ضعي 5 ملعقة من الزيت ثم ضعي المكرونة وقلبي حتى تصبح ذهبية اللون.

في مقلاة على نار متوسطة سخني باقي كمية الزيت، ثم ضعي البصل والثوم وقلبي حتى يذبل المزيج.

ضعي الصلصة ومعجون الطماطم على الثوم والبصل وقلبي ثم تبليه بالملح والفلفل والشطة، وقلبي مرة أخرى حتى تمام الاختلاط.

ضعي الشوربة تدريجيا على المزيج ثم ضعي المكرونة وقلبي حتى تختلط جميع المكونات ببعضها.

غطي المقلاة واتركيها على نار هادئة حتى تنضج.

قدمي المكرونة ساخنة مع الستيك المشوي والسلطة.

طريقة عمل المكرونة المحمرة بالطماطم

كيس مكرونة الشكل المفضل

2 كوب طماطم مهروسة

كوب مرق دجاج

ثمرة بصل مفروم

2 فص ثوم مفروم

3 ملاعق كبيرة زيت نباتي

2 ملعقة كبيرة صلصلة

ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير

يسخن الزيت في قدر سميك على نار متوسطة ثم تضاف المكرونة وتحمص حتى تصبح ذهبية اللون.

يضاف البصل والثوم ويقلب مع المكرونة حتى يتحمر.

يضاف معجون الطماطم والمرق وعصير الطماطم والملح والفلفل، واتركي المزيج حتى يغلي ثم خففي النار وغطي القدر واتركيها حتى تتشرب وتنضج المكرونة.

قدميها ساخنة إلى جانب السلطة أو الستيك أو الدجاج حسب الرغبة.