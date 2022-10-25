طريقة عمل كيك الشيكولاتة والكريمة.. مذاق رائع لشتاء دافئ

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع اقتراب فصل الشتاء يزداد طلب الأسرة والأطفال لعمل الكيك بالمنزل، لأنها تعد من أهم الأكلات التي يقبلون عليها ويحبونها في الشتاء، ويتزايد الطلب على كيكة الشوكولاتة والكريمة خاصةً هذه الأيام، ولذلك نقدم لكِ طرق عمل كيك الشيكولاتة بالمنزل لتقدميها لأسرتك، على خطى الشيف نجلاء الشرشابي.

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة الخام

- المقادير:

2 كوب دقيق

بيضتان

كوب ونصف سكر

كوب ونصف لبن

ملعقة كاكاو

2 باكو فانيليا

رشة ملح

كوب زيت

كوب ونصف لبن

- طريقة التحضير

- ‏وضع في إناء كوب ونصف سكر، والزيت وخلطها معًا.

- ‏وضع اللبن والفانيليا ونصف كوب الكاكاو لعمل صوص الشوكولاتة.

- وضع 2 كوب من الدقيق مع رشة الملح والبيكين بودر وجزء من صوص الشيكولاتة.

- إضافة البيض وخلط العجين.

- وضع العجين في صينية مدهونة بسمن أو زيت.

- وضع الكيكة في الفرن ساعة إلا ثلث حتى تنضج.

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة والكريمة على خطى سالي فؤاد

- المقادير:

كريمة لباني

شوكولاتة خام غامقة وبيضاء

كاكاو

زيت

فانيليا

بيض

دقيق

كوب سكر

طريقة التحضير:

- سخني الفرن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية.

- ‏اخلطي المكونات معًا وإضافة الزيت ببطء حتى يتماسك العجين.

- يجب وضع الكريمة نصف مقدار الشوكولاتة.

- ‏خلط المكونات بالمضرب الكهربائي.

- اضيفي خليط الدقيق إلى الزيت مع التقليب الجيد ثم صبي العجين في صينية مدهونة بالزبدة ومرشوشة بالقليل من الكاكاو. ‏

- ‏ضعي الصينية في الفرن لمدة 50 درجة مئوية.

طريقة عمل الكيكة بالشيكولاتة الأسفنجية

المقادير

- ملعقتين صغيرتين فانيليا

- 4 بيضات

- ربع ملعقة صغيرة ملح

- ربع كوب كاكاو

- ثلاث أرباع الكوب سكر

- ملعقتين زبدة

- ملعقة صغيرة ونصف بيكين بودر ‏

طريقة التحضير

- اخلطي الكاكاو والبيكنج باودر في وعاء.

- اجهزي قالب الكيك وادهنيه بالزبدة.

- اخفقي السكر مع البيض والكاكاو.

- صبي مزيج الكيك في القالب المجهز وأدخليه الفرن لمدة 40 دقيقة.

- اخرجي الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد.

- رشي وجه الكيك بالسكر البودر.