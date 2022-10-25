9 أضرار لـ شرب الشاي بكثرة.. اعرف المعدل المسوح به يوميا

القاهرة - سمر حسين - صحة

هل هناك أضرار لشرب الشاب بكثرة؟.. سؤال يتردد كثيرا بين الأشخاص، لحبهم الشديد في هذا المشروب الساخن وخاصة أن يتم تناوله عدة مرات في اليوم سواء في الصباح أو قبل وبعد الطعام أو وقبل النوم مع اللبن، ويرد على ذلك الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية في السطور التالية.

أجاب الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية، عبر «هن» على سؤال متعلق بـ أضرار شرب الشاي بكثرة، بأن بشكل عام الإفراط في تناول أي مشروب أو طعام يسبب مشاكل صحية للشخص، وأن يفضل الاعتدال دائما والتوازن لتفادي التعرض لأي مرض.

أضرار شرب الشاي بكثرة

وحدد أستاذ علوم الأغذية أضرار شرب الشاي بكثرة، في بعض الحالات فيما يلي:

- شرب الشاي بكثرة من الممكن أن يؤدي إلى الإصابة بالأنيميا وكذلك الضعف العام، لذا يجب عدم الإفراط فيه.

- احتواء الشاي على الكافيين يسبب سرعة في ضربات القلب ومعدل النبض وبالتالي الإحساس بالتعب والنهجان، وذلك في حال الإكثار في تناوله.

- يجب عدم تناول الشاي الأحمر بعد الأكل على الفور لأنه يقلل من امتصاص الحديد.

- يمكن تناول الشاي بعد الأكل بنحو ساعتين.

- شرب الشاي بكثرة يسبب الشعور بالأرق، وقلة ساعات النوم لذا يحدث الإحساس بالوهن والضعف العام، مما يترتب عليه أن الجسم لا يعمل بالكفاءة اللازمة.

- من المهم ابتعاد المرأة الحامل عن شرب الشاي بسبب احتوائه على الكافيين.

- الابتعاد عن تناول الشاي على الريق كونه من الممكن أن يسبب زيادة حموضة المعدة نتيجة أنه يساعد على إفراز الحامض ويجعل الشخص يشعر بالحرقان في المعدة وعدم راحة.

- وفي حال تكرار شرب الشاي على معدة فاضية يحدث التهاب في جدار المعدة وتهيجها.

- ويفضل إضافة اللبن على الشاي لأنه يقلل من مشاكله.

فوائد شرب الشاي

شرب الشاي باعتدال بدون الإكثار فيه، يعمل على تحسين مستوى السكر وعملية التمثيل الغذائي ويخفض الكوليسترول الضار وضغط الدم ويقي من أمراض مختلفة.

معدل شرب الشاي في اليوم

أما عن معدل شرب الشاي في اليوم، فالمسموح منه هو تناول 3 أكواب فقط، وفي حال كان الشخص لا يعاني من مشاكل صحية، حتى لا يسبب أضرارًا.