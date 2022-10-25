لا تتوقع.. تناول كوب لبن يوميا يحميك من مرض خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اللبن من الأطعمة الضرورية التي يحرص كثيرون على تناوله، ليس فقط من أجل مذاقه ولكن لفوائده الصحية التي يوفرها.

لكن هل تعرف ما يمكن أن يحدث لجسمك عند تناول كوب لبن يوميا؟.. هذا ما يكشفه موقع TIMES OF INDIA.

الحماية من السكري

تناول كوب من الحليب كل يوم قد يساعد في تجنب الإصابة بمرض السكري من النوع 2.

تجنب أمراض القلب

تناول كول لبن يحارب ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي تحسين صحة القلب والوقاية من النوبات القلبية.

تقوية العظام والأسنان

اللبن مهم لبناء وصحة العظام والأسنان، فتناول كوب واحد يمنح الشخص 49% من احتياجه اليومي من الكالسيوم.

التحكم في ارتفاع ضغط الدم

قد يمنع اللبن ارتفاع ضغط الدم، لاحتوائه على المغنيسيوم والبوتاسيوم، فتناول كوب واحد يمنح الشخص 12% و18% من احتياجاته اليومية من المغنيسيوم، والبوتاسيوم على الترتيب.

توفير الفيتامينات المهمة

يعتبر اللبن غذاء غنيا بالفيتامينات بما فيها فيتامين B12، وفيتامين B، وفيتامين B6.

تقوية المناعة

اللبن غذاء بروبيوتيك ممتاز لتعزيز قدرة جهاز المناعة لمكافحة الفيروسات والعدوي المسببة لنزلات البرد والإنفلونزا.

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