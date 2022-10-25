ماسك الفحم للوجه للقضاء على الرؤوس السوداء.. «اختبري بشرتك قبله»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

يعتبر الفحم المنشط، المعروف أيضًا باسم الكربون المنشط من المواد التي انتشرت فوائدها بالنسبة للبشرة، وأصبح يستخدم بكثرة في صناعة منتجات العناية بها، وهو عبارة عن مسحوق أسود ناعم يتم إنتاجه عندما يتعرض الفحم الشائع للحرارة العالية، وله الكثير من الفوائد منها ما يتعلق بالقضاء على بحب الشباب وأخرى لعلاج الرؤوس السوداء، وفي هذا التقرير يقدم «هن» فوائد وطرق عمل قناع الفحم للوجه.

ماسك الفحم للوجه الرؤوس السوداء

بالنسبة لماسك الفحم للرؤس السوداء، يعتبر ماسك الفحم من الأقنعة المفيدة لإزالتها، وذلك لأنه يعمل على امتصاص الكثير من المواد بما فيها الأوساخ التي تسد المسام وتشكل الرؤوس السوداء.

تحضير ماسك الفحم للرؤوس السوداء

نصف ملعقة صغيرة من الفحم النشط.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين.

ملعقتان كبيرتان من الماء.

طريقة الاستخدام

قومي بخلط الجيلاتين مع الماء، ويسخن الخليط لمدة تتراوح من 10-15 ثانية تقريبًا.

بعد ذلك قومي بإضافة الفحم النشط واخلطيه جيدًا عندما تلاحظي أن الخليط السابق أصبح سميكًا.

ضعي الماسك على منطقة الأنف ودعيه ليجف تمامًا.

قشري الماسك بعد أن يجف من ثم اغسلي المنطقة بالماء جيدًا.

فوائد ماسك الفحم للوجه

تكثر فوائد الفحم النشط أو ماسك الفحم للوجه فمنها أنه يعمل على إزالة الشوائب من الجلد بسبب قدرته امتصاص البكتيريا والسموم في الجسم.

إزالة حب الشباب

ينتج حب الشباب عن تراكم خلايا الجلد الميتة والزيوت والبكتيريا التي تتجمع داخل مسام بشرتك، يمكن أن تسبب البكتيريا المسببة لحب الشباب البثور والآفات الالتهابية الأخرى، مما يؤدي إلى تهيج واحمرار وتورم الوجه،

لذلك تساعد الخصائص المضادة للبكتيريا الفحم المنشط في رفع البكتيريا من المسام مما يؤدي إلى تقليل حب الشباب وتحسين بشرتك، وفقاً لموقع health line.

للاستفادة من ماسك الفحم نظفي بشرتك قبل وضع القناع، يساعد الوجه النظيف القناع على اختراق المسام، ثم ضعي القناع بالتساوي على وجهك، بما في ذلك جبهتك ووجنتيك وأنفك وذقنك، دلكي القناع برفق على بشرتك باستخدام أطراف أصابعك أو فرشاة ذات شعيرات ناعمة، احرصي على عدم إدخاله في عينيك.

اتركي القناع يجف على بشرتك لمدة 15 دقيقة، ثم اشطفيه بالماء الدافئ.

جففي وجهك بلطف، ثم ضعي مرطبًا للوجه.

اضرار ماسك الفحم للوجه

على الرغم من الفوائد المتعددة إلا أن لماسك الفحم أضرار إذا تم استخدامه بكثرة، وعليك عدم الإفراط فيه، لأنه قد يعرض البشرة لمشكلات منها الآتي:

جفاف البشرة.

إحمرار البشرة.

حساسية البشرة.

كما أنه من الضروري أن تقومي باختبار الماسك على بقعة من الجلد، مثل: الذراع، والانتظار لعدة ساعات قبل استخدامه على الوجه، وذلك حتى تتأكد من عدم معاناتك من حساسية تجاه مكونات الماسك.