طبيب يكشف محاذير النظر لكسوف الشمس لتجنب «العمى».. اعرف الطرق الصحيحة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تشهد الكرة الأرضية كسوفًا جزئيًا للشمس، وفي القاهرة تبدأ الظاهرة في الساعة الـ12 ظهرا تقريبا، وستكون ذروة الكسوف الجزئي في تمام الساعة 1:09 دقائق، وينتهي الكسوف الجزئي في الساعة 2:16 دقيقة، وخلال تلك الفترة، يوجد عدة محاذير ونصائح التي يجب اتباعها للحفاظ على سلامة العيون.

ماذا يحدث عند النظر إلى الكسوف دون حماية العين

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى هدهود، أخصائي أمراض العيون، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إنه عند النظر لـ كسوف الشمس مباشرة دون حماية، فد تتعرض لفقدان الرؤية المركزية، وهو ما يعرف بـ اعتلال الشبكية الشمسي، إذ يحدث تغير في رؤية الألوان، مشددًا على أنه في حال ظهور تلك الأعراض يجب زيارة أخصائي العيون فورًا.

كيفية مشاهدة كسوف الشمس بأمان

بينما الطريقة الوحيدة التي يمكنك فيها مشاهدة كسوف الشمس بأمان بدون معدات خاصة، هي أثناء الكسوف الكلي للشمس، وهو عندما يغطي القمر الشمس بالكامل، ولكن ليس من الآمن أبدًا النظر إلى كسوف جزئي للشمس بدون معدات أو تقنيات سلامة مناسبة بحسب أخصائي أمراض العيون، مشيرًا إلى أنه خلال الفترة القصيرة جدًا التي تكون فيها الشمس في الكسوف الكلي، من الآمن النظر إليها، لكن في ذات الوقت يحب النظر بحذر؛ لأنه إذا كنت تنظر نحو الشمس بينما يتحرك القمر بعيدًا، فقد تتعرض لحرق شمسي على شبكية العين؛ مما قد يتسبب في حدوث عمى دائم.

طرق شائعة غير آمنة لرؤية كسوف الشمس

الهاتف الذكي: يمكن أن تعرضك مشاهدة كسوف الشمس على كاميرا هاتفك الذكي لخطر النظر إلى الشمس، وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى إتلاف كاميرا هاتفك الذكي.

خلال عدسة الكاميرا: لا تنظر أبدًا إلى كسوف الشمس من خلال عدسة الكاميرا البصرية، يمكن أن يضر عينيك بنفس طريقة النظر إليها مباشرة.

العدسات غير الآمنة: ما لم تكن مصممة خصيصًا لعرض كسوف الشمس، فلا يوجد عدسة آمنة للاستخدام مع أي جهاز بصري بما في ذلك النظارات الشمسية.