أستاذ التغيرات المناخية يكشف أسباب الحشرات في المنزل وكيفية التخلص منها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يتساءل الكثير من الأشخاص بشأن أسباب الحشرات في المنزل، بسبب المعاناة معها، محاولين معرفة ما وراء ذلك وكيفية التخلص منها، للعيش في بيئة نظيفة بعيدة عن إزعاجهم ومشاكلهم بالبيت، وهو ما نوضحه في السطور التالية، وفقا للدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية في البحوث الزراعية.

قال الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية في البحوث الزراعية، خلال حديثه لـ«هن»، إن بعض الحشرات يحدث له حالة نشاط مع الانتقال بين الفصول وتغير حالة الطقس وعدم استقراره، موضحا فيما يلي أسباب الحشرات في المنزل.

أسباب الحشرات في المنزل

وشرح «فهيم» أن مع انكسار الحرارة الفصلية يحدث نشاط لعدد من الحشرات مثل كثافة الذباب حيث يكون نشاطه في شهري 9 و10 وهو ما يحدث أيضا في أشهر 2 و4 و5، ما يسبب إزعاجًا للأشخاص بالمنازل بسبب انتشاره، حيث إن من المتعارف عليه وجود حركة غير طبيعية بين المواسم وهي وراء أسباب الحشرات.

ويظهر أيضا البعوض بشكل منتشر هذه الفترة ويسبب نفس مشكلات الذباب وتحديدا بالأماكن القريبة من المسطحات المائية والمفتوحة؛ لذا يجب اتخاذ بعض الإجراءات لعدم التعرض لمشاكل وخاصة بالفترة الموسمية من الممكن أن يكون هناك انتقال للأمراض للشخص بسبب الحشرات، بحسب فهيم.

وأوضح أستاذ التغيرات المناخية، أن تغيرات الطقس والمناخ تتسبب في ظهور حشرة البق المؤذية التي تعيش من شهرين إلى ثلاثة، وتظهر مرة في الأسبوع لتوفير الغذاء، وغالبا في الليل للدغ الشخص وهذه الحشرة تأتي من شراء الأثاث المستعمل أو تربية الحيوانات الأليفة، مشيرا إلى أنه يقل ظهور النمل والصراصير والأبراص تدريجيا هذه الفترة وتختفي الثعابين.

التخلص من الحشرات في المنزل

ولفت إلى أنه يمكن التخلص من الحشرات في المنزل، من خلال الحفاظ على نظافة المنزل باستمرار والتهوية وخفض نسبة الرطوبة والبعد عن استخدام مياه كثيرة بالمطبخ، وفتح الشفاط والتخلص من بقايا الطعام حيث يتغذى عليها الذباب وعدم استعمال المبيدات الكيماوية وتنظيف البلكونة والنجف والمراوح وغيرهم.

كما يمكن التخلص من الذباب والبعوض والصراصير والنمل عن طريق مواد طبيعية من خلال استخدام الزيوت العطرية، مثل زيت النعناع، والقرنفل، وشجرة الشاي، والليمون وزيت البردقوش والخل والديتول، ويتم عملها بوضع ملعقة من نوعين من الزيت مع لتر ماء ثم الرش، وفقا لفهيم.

التخلص من الحشرات الصغيرة في المنزل

أما بالنسبة للحشرات الصغيرة في المنزل مثل البق، فيمكن التخلص منها عن طريق قطعة قماش وماء ساخن وصابون، ومسح بالمناطق المتوقع وجود فيها البق، ويجب الحرص على سد الثقوب والتشققات، ومن الممكن استعمال مجفف الشعر ورش أوراق الريحان في جميع أنحاء المنزل، ويجب تجنب الفوضى أسفل السرير وغسل كل المفروشات باستخدام الماء الساخن ووضعها في الشمس.