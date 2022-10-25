لماذا يجب عليك فتح النوافذ عند انكسار مصباح موفر للطاقة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

شددت وكالة البيئة الاتحادية على ضرورة فتح النوافذ ومغادرة الغرفة لمدة لا تقل عن ربع ساعة إذا تعرض مصباح موفر للطاقة للانكسار.

وعللت الوكالة الألمانية ذلك بأن المصباح الموفر للطاقة يحتوي على كمية صغيرة من الزئبق السام، مشيرة إلى أن محتوى الزئبق في هواء الغرفة يكون في أعلى مستوياته فور انكسار المصباح.

ونظرا لأن المكانس الكهربائية أو فرش اليد يمكن أن تنشر الزئبق في هواء الغرفة، فمن الأفضل كنس الشظايا الزجاجية بقطعة من الكرتون، على أن يتم وضع القطع الكبيرة بحذر في وعاء محكم الغلق ونقلها إلى أحد مستودعات تجميع الأجهزة الإلكترونية.

كما يمكن استخدام شريط لاصق لإزالة الشظايا عن السجاد والمفروشات للتخلص من الشظايا الصغيرة والغبار.

ومن المهم أثناء القيام بذلك ارتداء قفازات مطاطية لحماية اليد من الزئبق وشظايا الزجاج الحادة.

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