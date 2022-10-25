طبيب عيون يحذر من النظر للشمس أثناء الكسوف: يسبب عمى كليا أو جزئيا

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تنظر أبدًا إلى الشمس مباشرة أثناء كسوف الشمس، إلا خلال فترة وجيزة جدًا من كسوف الشمس الكلي وبحذر، حيث إنه يمكن أن يتسبب النظر إلى الشمس مباشرة في إلحاق ضرر دائم لعينيك، بعد مشاهدة كسوف الشمس، اطلب المساعدة من أخصائي العيون إذا كنت أنت أو طفلك تعانيان من أي تغيرات في الرؤية التي تزداد سوءًا، وذلك بحسب دكتور مصطفى هدهود، أخصائي أمراض العيون.

ما هو كسوف الشمس؟

يحدث كسوف الشمس عندما يتحرك القمر بين الشمس والأرض، ويتسبب القمر في منع ضوء الشمس من الوصول إلى الأرض، مما يلقي بظلاله على الأرض، يحدث الكسوف الكلي للشمس عندما يحجب القمر الشمس تمامًا، يحدث الكسوف الجزئي للشمس عندما يحجب القمر جزءًا من الشمس فقط.

يمكن أن تؤدي مشاهدة كسوف الشمس الجزئي إلى تعريض عينك لأشعة الشمس مما يتسبب في تلف العين.

كيف يمكن أن تتأثر عيناك بكسوف الشمس؟

تعريض عينيك للشمس دون حماية مناسبة للعين أثناء كسوف الشمس يمكن أن يسبب «عمى الكسوف- أو حروق الشبكية»، المعروفة أيضًا باسم اعتلال الشبكية الشمسي، يمكن أن يتسبب هذا التعرض للضوء في إتلاف أو تدمير الخلايا في شبكية العين «الجزء الخلفي من العين»، التي تنقل ما تراه إلى الدماغ، يمكن أن يكون هذا الضرر مؤقتًا أو دائمًا ويحدث بدون ألم، قد يستغرق الأمر بضع ساعات إلى بضعة أيام بعد مشاهدة كسوف الشمس لإدراك الضرر الذي حدث، وأكد هدهود أن كسوف الشمس فيه أشعة تحت حمراء تؤثر على حدقة العين والشبكية، وتظهر بعد فترة إما تسبب فقدان جزئي أو كلي للنظر.