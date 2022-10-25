احذر تناول كميات كبيرة من المياه في هذه الحالات.. تسبب مشاكل صحية

القاهرة - سمر حسين - صحة

تناول المياه من الأمور المهمة يوميا، والتي ينصح بها الأطباء بشكل مستمر، ولكن يتساءل البعض هل شرب كميات كبيرة من المياه يسبب أضرار على الشخص وهو نوضحه في السطور التالية.

ذكر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، أن الإنسان بشكل كام يحتاج إلى تقريبا 1.5 لتر مياه يوميا والمفترض أن لا يقل عن هذه الكمية ويمكن أن تزيد حسب وزن الشخص كما أن من المفترض توزيعها على مدار اليوم.

وأضاف الحوفي أن بعض الأشخاص يعتقدون أن المصدر الوحيد للمياه هي من خلال شربها فقط، إلا أن هناك طرق أخرى للحصول عليها لترطيب الجسم من خلال بعض الأطعمة على سبيل المثال يحتوي الخيار على 90% من المياه والحليب على 85% والبطيخ على 95%، ومن الممكن أيضا تناول المشروبات الساخنة والعصائر الطازجة ولكن بتوازن حتى لا يحدث مشاكل.

هل الإفراط في تناول كميات كبيرة من المياه يضر الإنسان؟

أجاب أستاذ علوم الأغذية على سؤال هل الإفراط في شرب المياه يسبب ضررا للشخص؟، بأنها لا تكون مضرة إلا في بعض الحالات المرضية على سبيل المثال جسم يحتفظ بالمياه من الممكن أن يسبب مشاكل ويحتاج إلى الأدوية وزيارة الطبيب لحل المشكلة الأساسية.

كما أن تناول كميات كبيرة من المياه قبل النوم يجعل الشخص يستيقظ أكثر من مرة لدخول دوره المياه مما يسبب له الأرق كونه لا يحصل على القدر الكافي من الراحة والنوم، ومن الممكن أيضا أن تسبب الإسهال.

والإفراط في تناول المياه أيضا يسبب عدم راحة بالمعدة أثناء اليوم، ويؤثر على كفاءة العصارة الهضمية، مما يؤدي لمشاكل بالجهاز الهضمي.

كيفية معرفة حصول الشخص على الكمية الكافية من المياه

وأكد أستاذ علوم الأغذية أن الكمية المناسبة للشخص تكون حسب المجهود البدني ودرجة حرارة الجو والوزن والحالة الصحية له، ومن أجل معرفة هل الإنسان يحصل على الكمية المناسبة في اليوم أم لا تكون عن طريق لون البول إذا كان قريب من لون المياه حينها يكون طبيعي أما في حال كان لونه أصفر داكن يدل على أنه لا يحصل على الكمية الكافية.