الرجلة «معجزة» تستخدم في الطعام وتعالج أمراضا خطيرة.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك بعض النباتات المفيدة جدا لصحة الإنسان ولكن لا يستخدمها الكثير من الأشخاص ربما لأنهم ليس على دراية بها، مثل الرجلة التي لديها القدرة على المساعدة في علاج عدد من الأمراض بحسب الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية وموقع «هيلث لاين» الطبي.

وصف الدكتور محمد فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية عبر «هن»، نبات الرجلة بـ «المعجزة»، حيث إنها تساعد على علاج عدد من الأمراض.

ما هو نبات الرجلة؟

نبات الرجلة هو نوع من الأعشاب البرية، تنبت بمفردها بالطبيعة وتحديدا في فصل الصيف وبطريقة عشوائية وهي غنية بالمواد الكيميائية والمخاطية ما يجعلها تساهم في علاج بعض الأمراض الخطيرة، ويطلق عليها أيضا اسم «البقلة» و«الفرفحينا».

وذكر أستاذ التغيرات المناخية في البحوث الزراعية، أن هذه النبتة يمكنها القضاء على عدد من الأمراض مثل الكوليسترول والوقاية من مرض السرطان، حيث إن هناك عددا من الدراسات والأبحاث التي أثبتت دور الرجلة في العلاج.

فوائد نبتة الرجلة

- نبتة الرجلة غنية بالأوميجا 3.

- تحتوي الرجلة على الفيتامينات والأحماض الدهنية غير المشبعة والفلافودينات، ما يجعلها تدمر جميع السموم بالجسم.

- تعمل الرجلة على الحفاظ على الكلى وتنقيها من السموم من خلال تناولها كمشروب مغلي بالصباح.

- تساعد في سريان الدم بشكل منتظم بجميع الشرايين بالجسم.

- تطور نمو الأطفال.

- إذابة الدهون وفقدان الوزن.

- مضادة للالتهابات وتعالجها بشكل سريع.

- تساعد في علاج وطرد الفطريات والبكتيريا.

- تحمي الجلد والبشرة، حيث تقلل من ظهور التجاعيد.

- تقي من خطر التهاب لسعات الأفاعي أو النحل.

- تساعد على التئام الجروح.

- تساعد علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإسهال، والبواسير والنزيف الداخلي.

- تقلل من الشعور بالعطش وخاصة في فترة الصيام.

- تمنع خطر تصلب الشرايين عند مرضى القلب.

- تعزز صحة القلب.

- تقلل مستوى الكوليسترول في الدم.

- تساهم في علاج الصداع والحمى.

- تساعد في القضاء على الفيروسات التي تهاجم الجسم.

أضرار الرجلة

وأشار فهيم إلى أنه يجب عدم الإفراط في تناول الرجلة لأنها يمكن أن تسبب حصوات بالكلى، ويجب أن يمتنع عن تناولها أصحاب مرضى الكلى والمرأة الحامل.

ويمكن تناول نبتة الرجلة من خلال إضافتها على الطعام مثل الحساء أو بالسلطة أو عملها مشروب.