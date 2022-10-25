بوت تشيلسي يتربع على عرش الأحذية النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أفادت مجلة “Elle” بأن بوت تشيلسي (Chelsea Boots) يتربع على عرش موضة الأحذية النسائية في خريف/شتاء 2022-2023 ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن بوت تشيلسي هو بوت بلا أربطة يشتمل على قطعتين مرنتين على جانبيه ويمتاز بنعل عريض، مما يمنح المرأة إحساسا بالراحة أثناء المشي، مشيرة إلى أنه يطل هذا الموسم بساق طويلة تتخطى الكاحل.

وأضافت “Elle” أن بوت تشيلسي يمتاز بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع بنطال جينز وبلوفر ذي رقبة مستديرة، كما يمكن الحصول على إطلالة مفعمة بالأنوثة والإثارة من خلال تنسيقه مع تنورة قصيرة وجاكت جلدي. ويمكن أيضا الحصول على إطلالة أنيقة من خلال تنسيقه مع بليزر وبنطال بذلة.

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