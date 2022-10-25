مزايا سيروم الحواجب.. تعرفي عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

أوردت مجلة “Jolie” أن سيروم الحواجب (Eyebrow Serum) يعد عصا سحرية للحصول على حواجب ممتلئة وكثيفة تثير الإعجاب.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن سيروم الحواجب يحتوي على مواد فعالة تعمل على تعزيز نمو شعيرات الحواجب مثل البيوتين والكيراتين والبروستاجلاندين وفيتامينات B والببتيدات.

وعن كيفية تطبيق سيروم الحواجب، أوضحت “Jolie” أنه يتم وضع السيروم على الحاجب بالكامل بواسطة فرشاة صغيرة، مشيرة إلى أنه من الأفضل تطبيقه في المساء وتركه يؤتي مفعوله طوال الليل، مع مراعاة تطبيقه كل يوم على مدار فترة طويلة للحصول على النتائج المرجوة.

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