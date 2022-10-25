اضطرابات سريان الدم في الدماغ.. الأسباب والأعراض

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت مؤسسة "الدماغ" الألمانية إن اضطرابات سريان الدم في الدماغ تعني حدوث خلل في تدفق الدم في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن هذا الخلل يحدث لأسباب عدة تتمثل في أمراض القلب والأوعية الدموية كتصلب الشرايين.

وأوضحت المؤسسة أن عوامل الخطورة المؤدية إلى اضطرابات سريان الدم في الدماغ تتمثل في التدخين وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة والنظام الغذائي غير المتوازن وزيادة مستويات الدهون في الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم (داء السكري).

وتتسبب اضطرابات سريان الدم في منطقة الرأس في عدم إمداد الدماغ بالدم والأكسجين على نحو كاف، مما يرفع خطر الإصابة بسكتة دماغية واضطرابات الرؤية والخرف الوعائي.

وتتمثل أعراض اضطرابات سريان الدم في الدماغ في اضطرابات الإدراك والوعي واضطرابات الرؤية ومشاكل التركيز واضطرابات الذاكرة وخدر في الذراعين والساقين وشلل في الوجه والذراعين والساقين وصعوبات التوازن وألم في عضلات الرقبة، بالإضافة إلى الدوار والغثيان والقيء.

وتبعا للحالة، يتم علاج اضطرابات سريان الدم في الدماغ إما بواسطة الأدوية، التي تعمل على تحسين سريان الدم مثل أدوية تسييل الدم، أو الخضوع للجراحة لإزالو الجلطة، التي تسد الأوعية الدموية.

وللوقاية من اضطرابات سريان الدم، ينبغي الحرص على التمتع بوزن طبيعي وضبط مستويات الدهون في الدم ومستويات السكر في الدم من خلال المواظبة على ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، بالإضافة إلى الإقلاع عن التدخين.

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