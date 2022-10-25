الامارات | متحف المستقبل وبلدية دبي.. تعاون من أجل الاستدامة

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شكرا لقرائتكم خبر عن متحف المستقبل وبلدية دبي.. تعاون من أجل الاستدامة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن متحف المستقبل عن شراكة مع بلدية دبي لاستشراف ملامح تكنولوجيا المستقبل في قطاعات حيوية للبشرية، مثل البناء المستدام، والمدن الذكية، وتوفير الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي، ضمن معرض «المستقبل اليوم» الذي يحتضنه المتحف، بالتعاون مع شركائه، على مساحة 700 قدم مربعة.
وتسهم الشراكة في طرح أفكار إبداعية لحلول مستقبلية تستخدم مواد متقدمة وآليات بناء مستدامة.
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