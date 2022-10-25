الامارات | عواصف تُطيح بأسقف منازل شمال فرنسا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطاحت رياح قوية مصاحبة للأمطار بأسقف المنازل وأعمدة الكهرباء في شمال فرنسا، وفقاً لما أعلنته مقاطعة با دو كاليه أمس.

وقال عمدة البلدة، بيوت فينسيت كالي، لشبكة «بي إف إم تي في»، إن نحو ثلثي المنازل في البلدة تضررت في العاصفة، التي كانت عنيفة، ولكن قصيرة.

وأفادت مقاطعة أور بأن نحو 2900 منزل في أماكن مختلفة بين لو هافر وباريس تعاني انقطاع الكهرباء.