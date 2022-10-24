طريقة عمل لوحة مدرسية بشكل بسيط وخطوات مدروسة

القاهرة - سمر حسين - ماما

اللوحة المدرسية التي تُطلب من الأطفال في المدرسة واحد من أهم الأنشطة في الفصل، كما أنها من الأشكال الجمالية والتي يتزين بها الفصل ويتغير شكله ليصبح أكثر جمالا، فيما يلي طريقة عمل لوحة مدرسية بأشكال مختلفة بحسب ما نشر موقع يتزين الفصل، ويتغير شكله ويصبح أكثر جمالا، كما نشر موقع childhood.

طريقة عمل لوحة مدرسية

لعمل لوحة لـ المدرسة ستحتاجين إلى:

قطعة من الكرتون المقوّى بالحجم المرغوب. (لوحة كرتون ويمكن قصها بالحجم المطلوب)

فرشاة ألوان، وألوان مائية، أو ألوان رش، ويسمكن استخدام أقلام الصبورة.

رول كرتوني دائري، من داخل المناديل الورقية.

مسدس شمع أو سليكون.

حبات لؤلؤ بيضاء صغيرة.

مقص.

خطوات عمل لوحة مدرسية

يرش الكرتون باللون الذي نرغب به، ثم يترك حتى تجفّ تماماً، ويمكن اختيار كرتون باللون المرغوب منذ البداية.

وهي قاعدة للعمل الفني الذي ننوي القيام به.

يطوى رول الكرتون من المنتصف، ثم نبدأ بقص دوائر رفيعة منه بشكل بتلة زهرة، ونضعها جانباً.

نجمع أربع بتلات في نقطة واحدة حتى تتكون لدينا زهرة كبيرة، ونكمل بقية العمليّة حتى نحصل على عدد آخر من الزهرات.

نلون الزهرات بالألوان المائية، أو ألوان الرش، ثمّ نثبت في وسط كل منها حبة لؤلؤ صغيرة بواسطة السيلكون.

نثبّت الزهرات على القاعدة الكرتونيّة بالسيلكون، بشكل مرتب ومتناسق.

نكتب بداخل كل بتلة من بتلات الأزهار العبارة أو الكلمة، التي نرغب بها كأن نكتب أسماء الحيوانات الثدييّة، أو أسماء الكواكب، أو أسماء الأنبياء، وغير ذلك، لتتكون لدينا لوحة جداريّة جميلة، ومبتكرة.