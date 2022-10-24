ما تأثير كسوف الشمس على العين؟.. النظر المباشر له يسبب تأثيرات خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

تنتظر مصر غدا ظاهرة فلكية، وهي كسوف الشمس، وخلال تلك الفترات يفضل عدم النظر إلى الشمس نهائيا تجنبا لحدوث أية أضرار، وهو ما جعل بعض الأمهات وأولياء الأمور يخشون على أولادهم من الخروج والذهاب للمدرسة، ولذلك يستعرض التقرير التالي تأثيرات يمكن أن تحدث للأشخاص في حالة النظر مباشرة في الشمس خلال ظاهرة الكسوف.

اضرار النظر للشمس وقت الكسوف

بشكل عام يفضل عدم النظر للشمس بشكل مباشر، ويزداد هذا الأمر عند كسوف الشمس، لذلك يجب ارتداء نظارات واقية من أشعة لشمس وداكنة، لأنه قد يتعرض القليل من الأشخاص لتغييرات في شبكية العين، ولذلك إذا تعرضت لأشعة الشمس أثناء الكسوف، يجب تحديد موعد مع الطبيب لعمل فحص شامل، بحسب الدكتور شريف جمال أستاذ جراحة العيون.

ماذا يحدث لعينيك في حالة النظر للشمس؟

أمراض العين لا تكون فورية، حيث يمكن أن تستغرق وقتا، ولكن هناك عدد من الأعراض بعد كسوف الشمس إذا شعرت بها عليك فورا الذهاب للطبيب، ومن بينها عدم وضوح الرؤية، رؤية متموجة أو مشوهة، صعوبة في تمييز الألوان، صداع الرأس، حساسية تجاه الضوء، مشاهدة بقع أو ثقوب في النظر.

يمكن أن يؤدي النظر إلى كسوف الشمس دون حماية إلى التهاب القرنية، وتدمر الأشعة فوق البنفسجية للشمس مؤقتا الطبقة العليا للقرنية، وهو ما يعرف بـ العمى الثلجي، ويحدث أثناء التعرض لانعكاس أشعة الشمس في المرتفعات.