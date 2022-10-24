"القاتل الصامت".. خطوات عليك اتباعها لتقليل الإصابة بارتفاع ضغط الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

بينما يعاني الجميع من ارتفاع ضغط الدم من وقت لآخر، أثناء التمرين أو في المواقف العصيبة، تصبح مشكلة عندما يظل مرتفعًا على مدار فترة من الوقت.

يُشار إلى هذا باسم ارتفاع ضغط الدم "المفرط" يعني أكثر من اللازم، وهذا يجعل القلب يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم عبر الأوعية الدموية، ويمكن أن يؤدي إلى فشل القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والفشل الكلوي، وفق ما أورد موقع "readersdigest".

القاتل الصامت:

غالبًا ما يوصف ارتفاع ضغط الدم بأنه "القاتل الصامت" لأنه لا توجد عادة علامات تحذيرية.

ويقول الدكتور باتريس ليندسي، مدير تغيير النظم الصحية في مركز القلب والسكتة الدماغية بكندا: "الطريقة الوحيدة للكشف عن ارتفاع ضغط الدم هي مراقبته بانتظام، والفحص الدوري سواء في الصيدلية أو المنزل".

وأيضا يجب أن تطلب من مقدم الرعاية الصحية مراقبة ضغط الدم بشكل منتظم، على سبيل المثال أثناء الفحوصات الدورية، إذا أخبروك أنك معرض لخطر متوسط ​​أو مرتفع للإصابة، فيجب فحصه مرة واحدة على الأقل كل عام.

وأضاف: "في حين أنه لا يمكنك التحكم في جميع عوامل الخطر لارتفاع ضغط الدم، مثل تاريخ عائلتك، فإن دمج العادات الصحية في روتينك اليومي، بأفضل ما يمكنك، سيكون له تأثير كبير على حالتك الصحية".

هناك المزيد مما يتعين القيام به:

يقول ليندسي: "والوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه، هو وسيلة فعالة للغاية للحد من السكتة الدماغية وأمراض القلب".

يشرح قائلًا: "أحد أكبر العوائق التي تحول دون تشخيص وعلاج ارتفاع ضغط الدم هو عدم القدرة على الوصول إلى أطباء الأسرة والمتخصصين في الرعاية الصحية، إن ضمان الوصول إلى الرعاية المنتظمة والمتابعة المنتظمة، وتوفير التعليم المتعلق بضغط الدم وإجراء المزيد من فحوصات ضغط الدم الروتينية في المجتمع أمر أساسي لزيادة الوعي بارتفاع ضغط الدم، وتشخيص الحالة مبكرًا، نحتاج أيضًا إلى معالجة المحددات الاجتماعية للصحة، مثل الحصول على السكن والأطعمة المغذية".

ويعد تطوير البحث أيضًا مفتاحًا لفهم عوامل الخطر بشكل أفضل، خاصة تلك التي لا يمكن السيطرة عليها، مثل العمر والعرق والتاريخ العائلي والجنس.

الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم:

- قلل من كمية الملح التي تتناولها

- تناول الكثير من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والفاصوليا والعدس

- ابتعد عن التدخين

- كن نشيطًا بدنيًا لمدة ساعتين ونصف على الأقل في الأسبوع

- الانخراط في طرق صحية لإدارة الإجهاد، حاول أن تجد الراحة من خلال النشاط البدني والتواصل الاجتماعي والضحك، والأكل الصحي والحصول على المساعدة عند الحاجة

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