لا تشرب الماء بعد تناول الفاكهة.. إليك السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

أكدت مراجعة بحثية نشرت عام 2012 في مجلة Advances in Nutrition أن تناول الفاكهة مع الخضار يزيد من الألياف، ما يؤدي إلى نتائج صحية أفضل ويقلل من مخاطر السمنة.

وهناك أدلة على أن الفاكهة تعزز الصحة العقلية، وفي الوقت نفسه، فإن شرب الماء ضروري للوقاية من الجفاف وحماية الأنسجة والمفاصل وتنظيم درجة حرارة الجسم، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وعلى غرار الادعاءات التي تشير إلى أن هناك وقتًا مثاليًا لتناول الفاكهة في اليوم، هناك أيضًا اعتقاد شائع بأن شرب الماء بعد الوجبات يمكن أن يعطل الهضم، إذ يعتقد البعض أن شرب الماء على معدة فارغة أفضل للجسم.

ولكن هناك بعض الأدلة على أن تناول كوب من الماء بعد الفاكهة قد يضر أكثر مما ينفع، وفق ما أورد موقع "healthdigest".

لماذا؟

أظهرت دراسة عام 2018 نُشرت في مجلة Clinical Nutrition ESPEN، أن المشاركين الذين شربوا الماء أثناء تناول دونات سكرية شهدوا ارتفاعًا أكبر في نسبة الجلوكوز في الدم مقارنةً بأولئك انتظروا 30 دقيقة بعد تناول الدونات.

على الرغم من أن الدراسة لم تبحث في التأثيرات على جلوكوز الدم عند تناول الفاكهة، فإنها تشير إلى وجود صلة محتملة بين استهلاك الماء، جنبًا إلى جنب مع الأطعمة الحلوة ومستويات السكر في الدم المرتفعة.

يمكن أن يؤدي خلط الفاكهة والماء إلى زيادة السوائل، فالبطيخ والفراولة والشمام والجريب فروت والخوخ والبرتقال من الفواكه التي تتكون من 88٪ على الأقل من الماء، وهذا يجعل الفاكهة وجبة خفيفة سهلة ومصدرًا صحيًا للترطيب.

ومع ذلك، فإن شرب الماء بعد ذلك يمكن أن يؤدي إلى استهلاك المزيد من السوائل أكثر مما هو مطلوب، حيث يؤدي الإفراط في الماء إلى الارتباك والنعاس والغثيان والقيء والضعف والصداع، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن تكون قاتلة.

في حين أن لكل من الفاكهة والماء مكانهما في نظام غذائي صحي، فإن المباعدة بينهما يساعد في منع ارتفاع السكر في الدم المحتمل والجفاف المفرط الخطير.

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