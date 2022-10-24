هبة قطب تكشف عادة خطيرة يفعلها الأزواج تهدد مستقبلهم (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هناك العديد من الأمور التي يمكن أن تتسبب في فشل العلاقة بين الأزواج، لذلك فإن التفاهم والمودة والرحمة عوامل أساسية في نجاح واستمرار الزواج.

وفي إطار النصائح التي تقدمها الدكتورة هبة قطب، حذرت استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية، من عادة خطيرة يفعلها الأزواج تهدد مستقبلهم.

وفي فيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قالت هبة قطب، إن هناك بعض العادات الخطيرة التي يرتكبها الأزواج، يمكن أن تهدد حياتهم الزوجية في المستقبل.

وأضافت: "العديد من الأزواج يأخذون مبدأ من كل عصر، وهذا خطأ كبير، فبعض الرجال يحرصون على اختيار زوجات بمواصفات مثالية، مثل الوجاهة، والتعليم العالي، ولكن غير مسموح لها بالصوت العالي أو فرض رأيها عليه، ولا تستطيع قول لا".

وحذرت هبة قطب: "الموضوع ممكن يتعكس، حيث تقوم الزوجة بهذه التصرفات غير المقبولة، فتطلب من زوجها عدم تحمل المسؤولية، ويجب أن يلبي جميع مطلباتها، وأن يتركها تسافر وتخرج دون تحكم".

ونصحت الخبيرة الأزواج، قائلة: "خدوا القفص كله مفيش نقاوة، بمعنى أن مفيش حد كامل، ويجب تقبل الشخص بالكامل كما هو، مع عدم التحكم في الرأي، ولكن يجب التواصل والتفاهم المشترك بين الزوجين".

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