9 فوائد صحية للسمسم.. يقي من أمراض السرطان ويقوي المناعة ومصدر للطاقة

القاهرة - سمر حسين - صحة

رغم أن السمسم من المنتجات المتعارف عليها أنها تزيد الوزن، إلا أنها لها فوائد مهمة على صحة الإنسان، لذا من الممكن تناولها ولكن دون الإفراط فيها.

وذكر الدكتور مروان سالم، خبير التغذية العلاجية، أن هناك متعددة فوائد السمسم، ولكن نصح بعدم تناولها محمصة حتى لا تفقد المواد الكيماوية المهمة للجسم.

فوائد السمسم

ويقدم الدكتور مروان سالم، خبير التغذية العلاجية عبر لقاء في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على شاشة قناة DMC، فوائد السمسم على الصحة كما يلي:

- يعمل السمسم على تقوية المناعة في الجسم.

- يحتوي السمسم على المعادن المهمة أبرزها النحاس.

- السمسم لديه القدرة على تحويل الحديد المعدني إلى حديد دموي أي أنه مفيد لأصحاب مرض الأنيميا.

- يحمي السمسم الشخص من أمراض سرطان الثدي والبروستاتا.

خبير التغذية العلاجية: السمسم مفيد لمرضى الضغط

- يحتوي السمسم على دهون مشبعة وغير مشبعة ولكن كلاهما دهون صحية.

- السمسم يعتبر مصدر للطاقة وخاصة للأطفال.

- السمسم غني بالأوميجا 3 ولكن بنسبة قليلة.

- مفيد لأصحاب مرضى الضغط كونه يقلل من ارتفاعه، لاحتوائه على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والماغنسيوم.

- يحتوي السمسم على فيتامين E ما يجعله يزيد من الخصوبة.