علامات وجود حشرة البق في منزلك.. وطرق التخلص منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

يعاني كثيرون من بق الفراش، وهي حشرات صغيرة بطول 5 ميليمترات تتغذى على دم الإنسان، وطورت مقاومة ضد المبيدات الكيميائية، ما يجعل القضاء عليها صعبًا للغاية.

أين تعيش؟

تعيش في كل مكان من فنادق خمس نجوم إلى المنازل والشقق،حتى الحافلات والقطارات والسفن، وتنشط في الليل، وتختبئ داخل وحول الأسرّة أثناء النهار، وفق ما أورد موقع "clevelandclinic".

علامات تدل على وجود بق الفراش في منزلك

- وجود بقع حمراء أو لون الصدأ على ملاءات السرير أو ملابس النوم أو الأشياء القريبة، ويعتبر هذا ما يفرزه بق الفراش بعد الأكل.

- وجود الهياكل الخارجية لبق الفراش "الهيكل العظمي الذي ألقاه بعد اللدغ".

على من يؤثر لدغات بق الفراش؟

يمكن لأي شخص أن يصاب بق الفراش، وخصوصا الأشخاص المتنقلين كثيرًا، هم أكثر عرضة لخطر لدغ البق.

أين يلدغ بق الفراش؟

يمكن أن يلدغ بق الفراش في أي مكان على جلدك وعلى وجه التحديد مناطق جلدك التي تتلامس مع سريرك تتمثل فيما يلي:

- الظهر

- الوجه.

- الرقبة.

- الأرجل.

هل يشعر الشخص باللدغة؟

لا يشعر الأشخاص باللدغ أثناء النوم، حيث لدى بق الفراش نظام دفاع آخر يمنعك من الشعور باللدغة، يقومون بحقن مخدر يعمل على إيقاف النزيف في جلدك عندما يلدغون.

ولا تلاحظ أنك تعرضت للعض حتى تظهر علامات اللدغة، والتي يمكن أن تستغرق من يوم إلى يومين بعد اللدغات.

أعراض اللدغات:

قد تصيب ما يسمى بالحساسية المفرطة تتمثل فيما يلي:

- صعوبة في التنفس.

- تورم اللسان.

- بثور.

- حُمى.

- عدم انتظام ضربات القلب.

- الشعور بالمرض الشديد.

- كدمة حمراء تتمثل في الحكة.

- أرق.

- قلق.

التهابات الجلد الناتج عن الحكة الشديدة.

ما الأدوية المستخدمة في علاج لدغات بق الفراش؟

لعلاج أعراض لدغة بق الفراش، يمكن أن تساعد الأدوية التالية:

- غسل اللدغات بلطف بالماء والصابون.

- وضع كريم أو غسول مضاد للحكة على بشرتك.

- كرر ذلك يوميًا أو مرتين يوميًا إذا استمرت الحكة.

- كريم مضاد للحكة.

- مضادات الهيستامين.

- كريم الستيرويد.

- مضادات حيوية.

كيف أتخلص من بق الفراش؟

- غسل الملابس والملايات والبطانيات بالماء الساخن والصابون .

- تجفيف الملابس على نار عالية لمدة 20 دقيقة.

-تجميد الملابس حيث يعيش بق الفراش في درجات حرارة أقل من 32 درجة.

- تنظيف مرتبتك أو طبقات الأثاث بفرشاة صلبة عن طريق المكنسة.

- استخدام منظف البخار عند درجة حرارة أعلى 55 درجة مئوية لمعالجة السجاد والمراتب والأثاث.

- تغليف المراتب بأغطية بلاستيكية واقية.

- نظف بالمكنسة الكهربائية بشكل متكرر.

- حاول إغلاق الشبابيك، وسد الشقوق حول الألواح.

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