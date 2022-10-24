لمرضى الكبد.. 5 مشروبات مفعولها كالسحر ينصح بتناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الكبد أحد أهم أعضاء الجسم، مسؤول عن مجموعة واسعة من الوظائف ومنها إزالة السموم وتنظيم المغذيات وتنشيط الإنزيمات والمزيد، فضلًا عن أنه يفرز الصفراء الذي يساعد على تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي.

هذا هو السبب في أن العناية المناسبة بالكبد ضرورية للغاية للحفاظ على صحتنا العامة.

وهناك بعض المشروبات الصحية التي تساعدك على الحفاظ على صحة الكبد، والتخلص من السموم، وفقًا لما ورد في موقع "food.ndtv".

- القهوة:

يساعد الاستهلاك المعتدل للقهوة على الحفاظ على الكبد خاليًا من الأمراض، فهي تقلل من ترسب الدهون في الكبد مع زيادة قدرة مضادات الأكسدة عن طريق زيادة إنتاج الجلوتاثيون، أحد مضادات الأكسدة القوية.

- الشاي الأخضر:

تشير دراسة نُشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية إلى أن الشاي الأخضر يساهم في تعزيز صحة الكبد.

- شاي الكركم:

الكركم مليء بمضادات الأكسدة التي تدعم عملية التخلص من السموم عن طريق زيادة إنتاج الإنزيمات، ما يعزز صحة الكبد بشكل أكبر.

- عصير البنجر:

يحتوي على كمية مناسبة من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية مثل حمض الفوليك والبكتين والبيتالين والبيتين، بالإضافة إلى، فإنه يوفر كمية كافية من الألياف والمنجنيز والبوتاسيوم وفيتامين أ أ وفيتامين ج، وتساعد هذه العناصر الغذائية في تحسين تدفق الصفراء، ما يؤدي إلى إزالة النفايات السامة من أجسامنا.

- عصير التوت:

غني بمضادات الأكسدة والخصائص المضادة للالتهابات وفيتامين ج والعديد من العناصر الغذائية الأساسية، وتساعد هذه العوامل في التخلص من السموم ودعم صحة الكبد.

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