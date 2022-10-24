لا تصله الشمس.. "كائن زجاجي" يثير دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

الحياة البحرية مليئة بالمفاجآت لأن هناك الكثير منها الذي ما زلنا لا نعرف عنه، لا يزال أكثر من 80٪ من المحيطات غير مستكشفة حتى الآن.

ورصد باحثون أخطبوطًا زجاجيًا نادرًا، لديه جلد شفاف، حيث يمكن رؤية أجهزته الداخلية بالعين المجردة، في أعمق أجزاء المحيط الهادئ، وفق ما أورد موقع "indiatimes".

وأثار مقطع فيديو للأخبطوط الزجاجي على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أظهر نوعًا نادرًا من الأخطبوط الشفاف تمامًا باستثناء عينيه والعصب البصري والجهاز الهضمي، مع وجود بقع صفراء متوهجة وجسم شفاف.

الأخطبوط الزجاجي (Vitreledonella richardi) هو نوع نادر جدًا من رأسيات الأرجل الموجود في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم.

ووفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، فإن الأخطبوطات الزجاجية لم تُكتشف حتى عام 1918.

توجد هذه المخلوقات الجميلة في أعماق البحار على عمق من 200 إلى 1000 متر تحت السطح وفي المحيط، ولا يصل ضوء الشمس إليها، وهي شفافة جدًا مثل الزجاج، مظهرهم مموه، وهذه القدرة تحميه من الهجوم.

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