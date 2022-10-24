اعرف اللون المفضل لكل برج.. «بتحب الفواتح ولا الغوامق؟»

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

كل شخص لديه لونه المفضل، ما يجعله يختار الملابس والأثاث والأدوات الشخصية، وفق الألوان القريبة له ولشخصيته، ويختلف كل فرد عن الآخر في تفضيلاته حسبما يحبه.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، الألوان المفضلة لكل برج حسب المواليد، ويمكن استغلال ذلك في جلب هدايا بالألوان المذكورة في السطور التالية.

برج الجدي

صاحب برج الجدي يحب الألوان الداكنة، أي الرمادي والبني الغامق والأسود، كما يفضل اللون الأخضر.

برج الدلو

أصحاب برج الدلو يفضلون لون التركواز.

برج الحوت

صاحب برج الحوت يحب ألوان البحر والأزرق لأنه برج مائي ويفضل اللون التركواز المائل إلى الأخضر.

برج الحمل

أصحاب برج الحمل يفضلون اللون الأحمر ويعتبرونه أكثر الألوان المناسبة لهم.

برج الثور

يفضل صاحب برج الثور ألوان الباستيل أي الهادئة مثل لون الأخضر الفاتخ والبني والأخضر كذلك حيث إنه برج ترابي ما يجعله يميل لألوان الأرض.

برج الجوزاء

صاحب برج الجوزاء يفضل اللون الأصفر وتعبر عن شخصيته التي تتصف بالغيرة على الآخرين.

برج السرطان

يعد اللون الأبيض واللون الرمادي واللون الفضي من الألوان المفضلة والمناسبة لصاحب برج السرطان.

برج الأسد

صاحب برج الأسد هو برج ناري لذا يناسبه اللون الذهبي واللون البرتقالي واللون الأحمر.

برج العذراء

صاحب برج العذراء يفضل اللون الأخضر الزيتي واللون البني.

برج الميزان

يفضل أصحاب برج الميزان الألوان الهادئة، ويحب اللون الأزرق بكل درجاته واللون البينك الفاتح.

برج العقرب

صاحب برج العقرب يميل إلى اللون الأحمر المائل إلى النبيتي، واللون البني المحمر.

برج القوس

صاحب برج القوس يفضل اللون الكحلي، واللون الموف وهو يعبر عن الشخصية القوية التي تحب الظهور.