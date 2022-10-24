أستاذ أغذية يحذر من استخدام أكياس التوابل الجاهزة: بها مادة خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يستخدم الكثير من ربات البيوت أكياس توابل البطاطس أو اللحوم أو الشيش طاووق أو الشاورما، دون اتخاذ الحذر من وجود مادة معينة، وهل تشكل خطرا كبيرا على الصحة أم أنها يمكن استعمالها على الأطعمة؟.

وذكر الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية عبر «هن»، أن التوابل الطبيعية بشكل عام ليس لها أضرار طالما لا تحتوي على مواد أو مركبات خطيرة على الصحة ويتم استخدامها بشكل سليم، ودون الإفراط فيها، خاصة إذا كانت غنية بالمواد الحريفة أي الشطة والفلفل الأسود، حيث إنها تزيد من إفراز الأحماض بالمعدة وتؤثر على جدار المعدة.

تحذير من أكياس التوابل

وحذر «الحوفي» من استخدام أكياس التوابل التي تحتوي على مواد كيماوية متعددة النكهات، والتي توضع مع اللحوم أو على البطاطس بعد التسوية لأنها تكون مضرة بالصحة إذا كان بها مادة مونو صوديوم جلوتاميد.

أضرار مادة مونو صوديوم جلوتاميد

مادة مونو صوديوم جلوتاميد تحتوي على محاذير، إذ تعطي مذاقا شهيا للحوم، لذا يستخدمها الكثيرون، إلا أنها مضرة للصحة، إذ تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وسرعة ضربات القلب والصداع وعلى المدى البعيد تسبب مشاكل في الكبد والكلى، بحسب «الحوفي».

وأوصى أستاذ علوم الأغذية باستخدام التوابل الطبيعية من عند العطار، وتحضير الخلطات في المنزل، لأن ذلك أفضل كثيرا من استعمال الأكياس التي تحتوي على مواد خطيرة، وبشكل عام يتم وضع التوابل في قرب نهاية طهي الطعام.