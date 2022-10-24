كيفية السفر للسياحة في 5 خطوات بسيطة.. «لو عايز تتفسح»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يسعى الكثير من الأشخاص للسفر خارج مصر للسياحة والتعرف على ثقافات جديدة والاستمتاع بأجواء مختلفة، ولكن إذا كان الأمر لأول مرة حينها لا يعلم الشخص البلد المناسبة لاختيارها أو هل تحتاج إلى فيزا أو الميزانية المطلوبة، وغيرها من الأمور التي نوضحها في السطور التالية.

ويقدم عمرو فهمي وزوجته ميرنا أيمن اللذان يعملان بمجال السفر وتنظيم الرحلات عبر «هن»، 5 خطوات لإمكانية السفر بالخارج خاصة إذا كانت أول مرة.

تحديد الهدف

يجب أن يحدد الشخص هدفه في السفر أي هل يحب الطبيعة؟، حينها يمكن يسافر بلاد مثل سويسرا أو الفلبين، أم يفضل التاريخ فيمكن الذهاب في بلد بأوروبا، أم الحضارة مثل هونج كونج والإمارات.

تحديد الميزانية

الميزانية من الأمور المهمة أو الأهم لأنها هي التي تحدد إمكانية السفر، لذا يجب تحديد تكلفة السفر بالطيران والإقامة وتناول الأكل والزيارات حتى يمكنك اختيار البلد المناسبة لك.

تحديد أيام الإجازة

تحديد أيام الإجازة أيضًا هي التي تحدد لك المكان الذي يمكن السفر إليه، على سبيل المثال إذا كان إجازتك من العمل 5 أيام فيمكن السفر إلى لبنان لقرب المسافة أم إذا كان 10 أيام وأكثر حينها يمكن زيارة بلاد بعيدة مثل دول آسيا.

موعد السفر وحالة الطقس

يجب على الشخص معرفة موعد السفر المناسب له، وحالة الطقس في هذه البلد حينها لأن من الممكن اختيار مكان غير مناسب لك يفقدك رحلتك سواء بسبب حالة الطقس شديد البرودة وأمطار غزيرة أو حار جدا.

الفيزا

يجب معرفة هل البلد التي تريد السفر إليها تحتاج الحصول على تأشيرة أم لا؟، وهل من السفارة أم عند الوضول؟، والتكلفة المطلوبة حتى تستطيع تحديد مكان السفر.