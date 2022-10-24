للرجال.. احذر تناول تلك الفاكهة والخضروات تؤثر على خصوبتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر الفاكهة والخضروات جزءًا مهمًا من نظام غذائي صحي، لأنها توفر الفيتامينات والمعادن والألياف، ومع ذلك، قد يحمل البعض بقايا مبيدات الآفات، وهي مواد تستخدم لمقاومة أو منع الآفات، وتستخدم على نطاق واسع في المحاصيل الزراعية في جميع أنحاء العالم، وفقًا لموقع "indiatimes".

لماذا يجب أن نتجنب الفاكهة والخضروات المحملة بالمبيدات الحشرية؟

ارتبط تناول الفاكهة والخضروات المحملة بالمبيدات بضعف جودة الحيوانات المنوية وانخفاض معدلات الخصوبة للرجل، لذا يجب على الأزواج الذين يحاولون الإنجاب أن يكونوا انتقائيين بشأن منتجاتهم، والحد من التعرض لهذه الأطعمة وفقًا لما ذكره الدكتور سانديب تالوار، أخصائي أمراض العقم في نيودلهي، الهند.

ماذا تقول الدراسة؟

أفادت دراسة أجرتها جامعة هافارد الأمريكية على 325 امرأة يخضعن لعلاج الخصوبة، إلى أن تناول الفواكه والخضروات بكميات كبيرة من بقايا المبيدات الحشرية مثل الفراولة والسبانخ والفلفل والعنب يقلل من فرص المرأة في الحمل والإنجاب بنسبة 18٪ و 26٪ مقارنة بالنساء اللائي يأكلن.

كما ارتبط المنتجات التي تحتوي على مبيدات الآفات بانخفاض جودة الحيوانات المنوية لدى الرجال.

- الآثار السلبية:

ارتبط التعرض لمبيدات الآفات بآثار إنجابية ضارة مثل:

قلة الخصوبة.

الإجهاض.

الولادة المبكرة.

انخفاض الوزن عند الولادة.

تشوهات النمو.

اضطرابات المبيض.

السمية التناسلية للذكور.

ضرر مباشر لهيكل الخلية.

التغييرات في بنية الحمض النووي، ما يؤدي إلى حدوث طفرات جينية.

تشوهات خلقية أو عدم القدرة على الإنجاب.

- ما هي أفضل طريقة لمنع المبيدات الحشرية في نظامنا الغذائي؟

1- لمنع الآثار السلبية لاستهلاك الفواكه والخضروات عالية المبيدات، يجب غسلها جيدًا.

2- تجنب اختيار الفواكه والخضروات ذات الألوان الداكنة فقط، لأنها غالبًا ما تحتوي على نسبة عالية من الكيماويات والأسمدة.

3- تجنب استخدام المبيدات الحشرية داخل منزلك أو في الحدائق.

4- شجع الأصدقاء والجيران على الحث على الحد من استخدامها في المدارس والحدائق والملاعب وغيرها من المناطق التي يزورها الأطفال والنساء الحوامل بشكل متكرر.

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