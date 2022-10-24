احذر.. 5 علامات تكشف مشكلة خطيرة في العمود الفقري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعاني عديد الأشخاص من آلام الظهر، والتي يمكن أن تكشف عن مشاكل خطيرة، قد تتعلق بالعمود الفقري، الذي يعتبر أساس تكوين الجسم.

واستعرض موقع "eatthis" خمس علامات يمكن أن تكشف عن مشكلة خطيرة في العمود الفقري، كالتالي:

فقدان الوزن غير المبرر

يمكن أن يحدث هذا الأمر مع السرطان النقيلي الذي ينتقل إلى العمود الفقري، مع من يعاني من آلام الظهر.

الألم المتواصل

يمكن أن يعاني الشخص من حالة خطيرة في العمود الفقري بدلا من آلام الظهر العادية، وسيشعر بألم حاد ومتواصل كصعق الكهرباء .

آلام الليل

عندما يكون هناك ألم ليلي يوقظ المريض من النوم، فإن هذا يمكن أن يشير إلى حالة خطيرة في العمود الفقري، أو شيء أكثر خطورة مثل السرطان، ويجب زيارة الطبيب فورا.

ألم الساق

ألم الساق قد يكشف عن مشكلة صحية في العمود الفقري، عندما تنضغط الأعصاب، المعروف أيضًا باسم العرج العصبي، والذي يحدث عادة بسبب تضيق العمود الفقري، ويمكن أن يسبب ضعفا في الأطراف السفلية ، خاصة في القدمين.

الحمى

قد تكشف الحمى عن حالة خطيرة في العمود الفقري، ويمكن أن تشير إلى عدوى شديدة، وإذا استمرت فيجب زيارة الطبيب.

اقرأ أيضا:

14 فائدة وضرران لـ بيض السمان.. وإليك الكمية المناسبة

تظهر أثناء دخول المرحاض.. العلامة الأولية لسرطان البنكرياس

ما المدة التي تستغرقها المضادات الحيوية لمحاربة العدوى؟

قبل الإصابة بأسابيع.. 40% من النساء يعانين من هذه الأعراض

"فيتامين أشعة الشمس".. إليك أهميته في الشتاء والجرعة المناسبة