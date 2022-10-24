أمطار على القاهرة.. كيف تحمي نفسك خلال هذه الموجه؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

كشفت الدكتور منار غانم عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وقالت غانم، إن اليوم الاثنين يشهد سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في السواحل الشمالية، لكن بداية من غدا الثلاثاء حتى الأربعاء المقبل تزداد فرص سقوط الأمطار وتكون من خفيفة إلى متوسطة.

وأضافت عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار ستكون على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وتكون رعدية أحيانا، وتصل إلى القاهرة بداية من مساء الغد الثلاثاء.

وفي هذا الإطار، نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة خلال الأمطار، وفقًا لما قاله الدكتور سعيد شلبي استشاري الأمراض الباطنة والكبد، وموقع "push Doctor" الأمريكي.

1- أثناء المطر قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، فعليك المشي بعناية للتجنب السقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر وهو مصنوع من مادة بلاستيكية ويسمى ران بوت وبوت الفروسية Tall Riding Boots، أو هاف أنكل بوت، وsafety shoes.

2- تجنب المشي أو المكوث تحت المطر، حتى لا تُصاب بالتهاب الشعب الهوائية ونزلات البرد والأنفلونزا وأمراض الجهاز التنفسي، والخروج في المطر والسيول للضرورة القصوى، وحماية ملابسك من البلل عن طريق اصطحاب شمسية جيدة تتحمل الأمطار الكثيرة والسيول ولا تنكسر بسهولة.

3- احرص على اقتناء بالطو المطر في أغراضك، وهو أحد أخف أنواع الجواكت، يأتي مصنوعًا عادةً من النايلون أو البوليستر، ووظيفته الوحيدة هو حماية ملابسك من ماء المطر وليس تأمين الدفء لك.

4- اتباع نظام غذائي صحى والإكثار من تناول الأطعمة التي تحتوى على الفيتامينات خاصةً فيتامين سي، والمعادن مثل الفواكه الطازجة والخضراوات.

5- يُنصح بالإكثار من شرب الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة مثل عصير الليمون والجوافة والبرتقال بجانب البطيخ والبنجر والتفاح والكيوي، وبعض المشروبات الساخنة والتي تعطي شعورا بالدفء، مثل الكاكاو الساخن باللبن حمص الشام بالزنجبيل والكركم، ومشروب القرفة بالزنجبيل، والكمون بالليمون والكركم بلبن خال من الدسم.

6- غسيل اليدين جيدًا، وتجنب أساليب نقل العدوى مثل لمس الأنف أو الفم، ويفضل استخدام أشيائك الشخصية فقط.

7- حتى إن كان الطقس حارًا يفضل الابتعاد عن المشروبات المثلجة أو الباردة، وشرب المشروبات الدافئة التي تعزز مناعتك ضد الأمراض.

8- يجب الاهتمام بمتابعة أخبار تنبؤات الطقس والأحوال الجوية خلال زيارتك، لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة.

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