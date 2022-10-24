طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة واللبن بمكونات بسيطة.. «طعم مميز وبأقل مجهود»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

سد الحنك يعد نوعا من أنواع الحلوى التركية التي انتشرت في مصر لطعمها اللذيذ وسهولة عملها، لأنها تتميز بقلة مكوناتها وتمد الجسم بالكثير من الطاقة، وهي مناسبة لهذه الأيام لأنها تساعد على التدفئة مع اقتراب فصل الشتاء ولها طعمًا لذيذًا ورائعًا.

ونقدم إليكم اليوم، عدة طرق لعمل سد الحنك في المنزل سواء على طريقة الشيف الشربيني أو الشيف نجلاء الشرشابي أو الشيف محمد حامد أو الشيف حسن.

طريقة عمل سد الحنك على خطى الشيف الشربيني

- المقادير:

دقيق ذرة

زبدة

ماء الورد

شربات خفيف

مكسرات

زبيب

طريقة التحضير

- خلط الدقيق مع السمن حتى يعطي قوامًا متماسكًا.

- إضافة ماء الورد والشربات والتقليب جيدًا حتى تختلط المكونات داخل عجينة سد الحنك.

- شكلي سد الحنك أو اتركيه كما هو واغمسي به المكسرات.

طريقة عمل سد الحنك بالماء على خطى الشيف نجلاء الشرشابي

- المقادير:

كوب من الدقيق

ملعقتين من السمنة

نصف كوب سكر

كوب من الماء

طريقة التحضير

- خلط الدقيق مع السمن لمدة خمس دقائق.

- إضافة الماء حتى الحصول على قوام مناسب.

- وضع نصف كوب السكر والخلط حتى يندمج ثم تشكيله ككرات.

طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة على خطى الشيف محمد حامد

- المقادير:

ربع كوب من الزبدة

نصف كوب من الدقيق

كوبين من الحليب

ملعقة كبيرة ماء زهر

- للحشو:

شوكولاتة

بندق محمص

طريقة التحضير

- وضع الزبدة بالطاسة مع الاستمرار في التقليب حتى تسيح.

- نضع في طاسة أخرى الحليب مع السكر.

- ترك الدقيق حتى يتحمص ويأخذ اللون البني ثم إضافة اللبن والسكر وتركه حتى الغليان.

- إضافة ماء الزهر وعلى نار هادئة يجري التقليب.

- تقطيع سد الحنك وتجويفة لإضافة الشوكولاتة والبندق من الداخل.

- وضع بندق عليها من الخارج إذا توفر.

طريقة عمل سد الحنك بالشوكولاتة من الخارج

كوب إلا ربع دقيق

ربع كوب كاكاو خام

سمن

كوب ماء

كوب حليب

كوب إلا ربع سكر

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

مكسرات للتزيين

طريقة التحضير

- خلط الدقيق مع الكاكاو والحليب والاستمرار بالتقليب حتى تتماسك العجين.

- إضافة السكر والفانيليا حتى تختلط مع المكونات.

- تتماسك حلاوة الدقيق تصب فى طبق، وتفرش وتزين بالمكسرات.

طريقة عمل سد الحنك باللبن على خطى الشيف حسن

- المقادير:

نصف كوب من الماء أو الزبد كوب من الدقيق

كوب من اللبن

نصف كوب من السكر

الفانيليا

شربات عصير الليمون

طريقة التحضير

- تحميص الدقيق مع السمنة حتى يأخذ اللون الذهبي الغامق، ثم صب شربات عصير الليمون والفانيليا.

- وضع السكر والاستمرار في التقليب.

- وضع الخليط في اللبن وضربه بالمضرب أو الملعقة.

- تشكيل الخليط بعد النضج، وتزينه بجوز الهند أو المكسرات.