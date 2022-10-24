شروط إجراء عملية «الليزك» لتصحيح البصر.. «لو نظرك ضعيف»

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة ضعف النظر، ما يجعلهم يتجهون لإجراء عملية تصحيح البصر أي الليزك كما يطلق عليها، من أجل الرؤية بدون استخدام النظارة أو العدسات اللاصقة.

وشرح الدكتور مصطفى هدهود أخصائي أمراض العيون، عبر «هن»، أن عملية الليزك نوع من عمليات تصحيح الإبصار، ويتم إجرائها من على السطح الخارج للقرنية عبر استخدام نوع من الليزر لتعديل سطح القرنية حسب قيمة التصحيح المطلوبة من ضعف النظر سواء كان طول أو قصر نظر أو الاستجماتيزم، وفيما يلي شروط إجراؤها.

شروط إجراء عملية الليزك

- لا يتم إجراء عملية الليزك قبل سن 18 عامًا، كون العين لا تزال في مرحلة النمو، وتستقر عند الـ 18 عامًا، وفي العام التالي، أي عند بلوغ الـ 19 عامًا، يجري عمل قياس نظر، وإذا لم تتغير النسبة عن العام الماضي يمكن إجراء العملية، مشيرًا إلى أن النظر يبدأ في الاستقرار غالبا في سن 21-22 عامًا.

- يكون أصحاب الـ 40 عامًا، لديهم نسبة جفاف بالعين، لذا يجب ارتداء نظارة القراءة إذ إن الليزك يصلح للرؤية البعيدة وليس القريبة.

- لا يفضل لأصحاب سن الـ50 والـ60 عامًا إجراء عملية تصحيح النظر «الليزك»، لضعف القرنية بشكل ما، كما أنهم عرضة للإصابة بالمياه البيضاء، ومن الممكن عمل تصحيح النظر من خلال إزاله المياه البيضاء وزرع عدسة في العين بمقاس النظر.

- الليزك لا يمكن أن يصحح قصر النظر إذا كانت نسبته أكثر من 8-، وفي حال كانت النسبة أكبر من ذلك وأجرى الشخص العملية، من الممكن أن يتعرض لضعف القرنية وربما يصل الأمر لانفجارها.

- أما نسبة طول النظر تكون +6 أو +7 على الأكثر، وينطبق الأمر على أصحاب مرض الاستجماتيزم.

طبيب عيون: هناك تعليمات يجب اتباعها قبل العملية

- يجب أن لا توجد مشاكل على سطح القرنية مثل «خياطة، عيوب خلقية، خبطة، وضعف في طبقة القرنية»، أي أن العين لابد أن تكون سليمة ولا يوجد مياه بيضاء أو انفصال بالشبكية.

- يجب ضبط الضغط والسكر لأصحاب الأمراض المزمنة قبل دخول العملية بنحو شهرين أو 3 أشهر.

- وبالنسبة للأشخاص الذين يرتدون عدسات لاصقة، يجب إزالتها لمدة 3 أسابيع على الأقل حتى يمكن إجراء عملية الليزك.

- يجب عدم وجود التهابات أو حساسية في العين، والامتناع عن استخدام أدوات المكياج للعين، وذلك قبل إجراء العملية على الأقل بأسبوع، كما يجري قياس سُمك القرنية وفي حال أصبحت النسبة أقل لا يجب إجراء العملية.