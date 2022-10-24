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جولة في أغرب شروط مضيفات الطيران حول العالم.. منها القدرة على السباحة

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مضيفات طيران

يحلم الكثير من الفتيات، العمل مضيفات طيران، إلا أن هذه المهنة ليس من السهل الالتحاق بها لأنها تحتوي على الكثير من الشروط الصارمة والخروج عنها في أي وقت من الممكن أن تسبب الفصل عن العمل.

ويوجد بعض الشروط التي تتصف بالغريبة لأنها تتطلب بعض الالتزامات الصارمة للمضيفات التي لا جدال فيها وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب موقع «nine» الأسترالي. 

الخطوط الجوية الماليزية 

تشترط الخطوط الجوية الماليزيا شروط صارمة في الوزن أن يكون مؤشر الكتلة للنساء 22-25، وللرجال  25-28، إذ سبق وفقدت فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا في عام 2017  وظيفتها بسبب زيادة وزنها نحو 700 جرام عن المسموح به لأن من المفترض أن لا يزيد وزن البنات عن 61.7 كجم ولا يقل الطول عن 165 سم.

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شركة الطيران فيرجن الأسترالية 

للقبول في وظيفة المضيفة بشركة فيرجن الأسترالية، يكون العمر 18 عامًا على الأقل، ولا يوجد شرط معين على الطول ولكن يجب أن تكون قادرة للوصول لارتفاع 180 سم بأقدام مسطحة على الأرض، ولابد أن تكون تستطع السباحة لمسافة 50 مترا.

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الخطوط الجوية الإماراتية 

من شروط الخطوط الجوية الإماراتية أن لا يقل الطول عن 160 سم، وتكون قادرة على الوصول لارتفاع 212 سم، وغير مسموح بالوشوم الظاهرة خلال ارتداء زي الطيران، ويجب ارتداء القبعة والوشاح في كل الأوقات حتى إذا كانت غير متواجدة على متن طائرة.

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وتحظر الشركة عمل صبغات بالشعر أو وضع طلاء الأظافر إذا كان غير شفاف أو لا تحتوي على نفس درجة لون أحمر الشفاة والقبعة.

شركة طيران فيرجن أتلانتك 

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أصبحت شركة طيران فيرجن أتلانتك الأولى بالمملكة المتحدة في عام 2022، التي تتيح لطاقم الطائرة ظهور الوشوم في حال كانت غير مسيئة أو ليست على الوجه أو الرقبة أو الرأس.

ومن الشروط أن مضيفات الطيران تتمكن من الوصول لارتفاع 210 سم بدون أحذية، وتكون قادرة على السباحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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