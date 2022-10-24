خبير تجميل يكشف سر تجفيف الشعر المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلق خبير التجميل لاري كينج، المقيم في لندن، مجموعته المبتكرة والفاخرة من منتجات الشعر في أستراليا بعد أن قام بصناعة مجموعة من المكونات التي تفيد في تجفيف الشعر بشكل مثالي.

يعمل لاري كينج في صناعة الشعر منذ أن كان عمره 17 عاماً، حيث قام بالعمل مع مشاهير هوليوود مثل جاري ليتو وجيجي حديد وكاري كلوس. وتمنح مجموعته الجديدة “ماي نانا هاوس” هيكلاً سليماً للشعر ونعومة فائقة، وفقا لموقع 24 الإماراتي.

يمكن استخدام “الموس” بعدة طرق مختلفة اعتماداً على المظهر الذي تريدينه. الخطوة الأولى هي تحديد أسلوب الشعر الذي تحاولين الوصول إليه، حتى تتمكنين من استخدام المنتج في المكان الذي تريدينه.

بعد ذلك يمكنك تجفيف الشعر عن طريق وضع بضع رشات من الموس في جميع أنحاء الشعر مع التركيز على الجذور. وللحصول على أقصى حجم، قومي برش رذاذ الشعر المكثف على الشعر.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، قومي بتجفيف شعرك بمجفف الشعر بنسبة 80٪. حافظي على تدفق الهواء نحو الأطراف. آخر 20٪ من عملية التجفيف هي عندما تتشكل الروابط في شعرك، حين تبدئين بالتجفيف من الأمام. ويمكنك تكوين الشعر كما تريدين باستخدام الفرشاة المستديرة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.