فوائد البنجر الأحمر للحامل.. منها تعزيز صحة الكبد والوقاية من فقر الدم

القاهرة - سمر حسين - صحة

البنجر الأحمر مصدرًا مهما للعديد من العناصر الغذائية وهو من الخضروات الجذرية المفيدة لكل أعضاء الجسم، ويحتوي على الألياف والبوتاسيوم والحديد وفيتامين ج المفيد للجسم، ويعد مفيدًا أيضًا للحامل لاحتوائه على مضادات الأكسدة والتي تمتاز بدورها في تعزيز صحة الجسم، وفي السطور التالية نستعرض فوائد البنجر الأحمر للحامل.

فوائد البنجر الأحمر للحامل

قال الدكتور عمر ناجي استشاري التغذية لـ«هن»، إن فوائد البنجر الأحمر عديدة وتزداد هذه الفوائد أثناء فترة الحمل لأن البنجر مليء بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تمد المرأة الحامل بالفوائد، لأن البنجر يحتوي على حمض الفوليك وهو فيتامين يلعب دورًا رئيسيًا في النمو والتطور وصحة القلب.

وأضاف أن للبنجر أثناء الحمل فوائد عديدة، وسنستعرضها في النقاط التالية:

- غني بالفيتامينات والمعادن ومنخفض في السعرات الحرارية والدهون لذلك الكميات المعتدلة منه لا تؤثر على وزن المرأة الحامل

- مصدر جيد للعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية مثل فيتامين b والماغنسيوم المفيد لعظام الجنين

- يغني عن تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية مثل الحلويات لاحتوائه على سكريات كثيرة

- يحافظ على مستويات السكر في الدم

- يحتوي على نسبة عالية من النحاس وهو معدن مهم مطلوب لإنتاج الطاقة

- يحتوي على نسبة عالية من النترات والتي تساعد في خفض مستويات ضغط الدم

- يحافظ على صحة الجهاز الهضمي

- يعمل على تعزيز صحة الكبد

- يساعد على تخفيف الالتهابات لأنه يقي من فقر الدم

فوائد البنجر للحامل في الشهر التاسع

وأضاف «ناجي»، أن فوائد البنجر للحامل كثيرة لذلك يجب أن تأكله المرأة في الشهر التاسع من الحمل بكميات معتدلة وأن تضعه في عناصرها الغذائية حتى يصبح الجسم مجهزًا جيدًا لتربية الجنين والاتجاه نحو الولادة الصحية، ولأنه غني بالألياف والعديد من العناصر التي تساهم في تعزيز نمو الجنين وتساعده على نمو دماغه والحبل الشوكي له بصحة جيدة.

فوائد عصير البنجر والفراولة للحامل

وبحسب موقع «NEW KIDS-CENTER» الإنجليزي الخاص بصحة المرأة فإن عصير البنجر للحامل مفيد فهو يعمل على الآتي:

- يساعد على تهدئة جسم المرأة الحامل لأنه يعدل من نسبة السكر في الدم مما يعني أن الجسم سيستغرق وقتًا لامتصاص السكر وذلك لا يؤدي إلى ارتفاع في مستويات السكر في الدم.

- يقوي ويعزز الجهاز المناعي.

- يزيد من الكالسيوم الموجود بالجسم.

- يساعد على التخلص من مشكلات القولون وهذا بسبب أن البنجر الأحمر يساعد على محاربة العدوى البكتيرية التي تصيب الجهاز الهضمي من خلال تعزيز البكتيريا النافعة.

طريقة عمل عصير البنجر على طريقة أميرة أبو شنب

المقادير

بنجر

جزر مسلوق

كوب من الماء

طريقة التحضير

- نقطع المكونات ونخلطهم معًا في الخلاط وإذا أردتِ تعزيز يمكنط إضافة التفاح أو الكرفس.

فائدة عصير الفراولة للحامل

بحسب موقع «PREGNANCY» الخاص بمساعدة النساء الحوامل، فإن فوائد عصير الفراولة تتمثل في الآتي:

- يساعد على زيادة امتصاص الحديد الذي يُعد مهمًا لتكوين خلايا الدم الحمراء.

- يحمي البشرة وصحتها حيث تحتوي الفراولة على حمض الساليسيليك، وهو حمض هام لنضارة البشرة للحامل.

- تحسين البصر تحتوي الفراولة على نسبة كبيرة من فيتامين أ والذي يعمل على تحسين صحة الشبكية.

طريقة تحضير عصير الفراولة على طريقة الشيف زينب مصطفى

المقادير

لتر لبن

سكر حسب الرغبة

ماء زهر

مقدار كوب من الفراولة

طريقة التحضير

خلط جميع المكونات معًا وإضافة ماء الزهر إذا أردتِ له قوام سائل ويمكنك إضافة أي نوع من الفاكهة أيضًا للفراولة.