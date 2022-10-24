بالصدفة.. رجل يكتشف شيئا نادرا باهظ الثمن.. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أثناء قيامه بنزهة مسائية، اكتشف رجل أسترالي ياقوتة نادرة باهظة الثمن بعد أن شاهد وميضاً صادراً من الأرض.

عثر مات باتيريدج الجوهرة النادرة جداً على بعد حوالي 100 متر من منطقة للتعدين في مقاطعة كوينزلاند. وقد صور السيد باتيريدج نفسه وهو يزيل التراب عن الجوهرة قبل استخراجها.

وبعد أن أخرج باتيريدج الجوهرة، تبين بأنها ياقوتة نادرة جداً من عيار 834 قيراط، ويُقدر ثمنها بنحو 12500 دولار.

وفي مقطع الفيديو الخاص به على تيك توك، والذي حصد أكثر من 250 ألف مشاهدة، أظهر الرجل الحجر النادر أمام كاميرا هاتفه قبل أن يصطحبه إلى المنزل لتنظيفه.

وفي فيديو آخر قام بتصويره في اليوم التالي، أظهر السيد باتيريدج الياقوتة النادرة وهي تلمع بعد أن قام بتنظيفها، وأكد على أن قيمتها تتجاوز 12 ألف دولار.

يذكر بأن صائدي الأحجار الكريمة يعتقدون بأن لديهم فرصة أفضل للعثور على شيء ذي قيمة بعد هطول الأمطار لأنها تزيل بعض التربة السطحية، وقد تكشف عن الكنوز الدفينة، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.