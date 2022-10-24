10 معلومات عن برج العقرب في شهر ميلاده.. «يحبون الانضباط ويقدسون العمل»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يحتفل أصحاب برج العقرب هذه الأيام بأعياد ميلادهم منذ يوم 23 أكتوبر وحتى 21 نوفمبر، وتتعدد مواصفات برج العقرب وهو ما نرصده في السطور التالية بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج عبر «هن»، أبرز المعلومات المهمة وغير المعروفة عن أصحاب برج العقرب فيما يلي بالتفاصيل.

معلومات عن برج العقرب في شهر ميلاده

- يعتبر العقرب هو البرج الثامن من الأبراج الـ12 من دائرة البروج.

- الشمس تمر من برج العقرب بداية من 23 أكتوبر حتى 22 نوفمبر.

- برج العقرب من الأبراج التي تنتمي إلى عنصر الماء، وتابع لأكثر النجوم كثافة ضمن دائرة الأبراج.

- هناك كوكبان حاكمان لبرج العقرب، كوكب بلوتو وكوكب المريخ وهما يفسران القوة والقدرة الكبيرة على النجاح.

- أرقام الحظ لبرج العقرب هي 4، 13، 21.

أبراج تتوافق مع برج العقرب وآخرون صعب التعامل معه

- من الأبراج المتوافقة بقوة مع أصحاب برج العقرب هم الأبراج المنتمية لعنصر الماء مثله أي أصحاب برج الحوت وبرج السرطان حيث أنهم قادرين على بناء علاقات متوافقة بقوة معه، لقدرتهم على فهم بعضهم.

- ومن الأبراج المتوافقة مع برج العقرب أيضا الأبراج التي تنتمي لعنصر الأرض وهم برج الجدي وبرج العذراء حيث إنهم لديهم القدرة على دعمه ومنحه القوة.

- ومن الأبراج الصعبة في التوافق مع العقرب حتى إذا أنهم قد يستمرون في العلاقة معه هم الأبراج المنتمية لعنصر الهواء أي برج الدلو وبرج الجوزاء.

- كما أن أصحاب برج العقرب لا يتفقون مع الأبراج التي تنتمي لعنصر النار مثل برج الأسد.

- أصحاب برج العقرب يفضلون برج الشتاء، ودائما يبحثون عن الحقيقة ولديهم انضباط ويقدسون العمل.

- ومن الألوان المفضلة لأصحاب برج العقرب الأحمر والأزرق.