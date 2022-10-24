خبيرة تغذية تحذر مرضى جرثومة المعدة من تناول خل التفاح على الريق: يسبب أضرارا

القاهرة - سمر حسين - صحة

بالنسبة للكثير من ربات البيوت يعتبر خل التفاح، استخداما أساسيا في المطبخ؛ لكن هناك من يستخدمه كمضاد حيوي وتناوله على الريق لأنه صحي؛ لكن ذلك النوع من المنتجات الطبيعية له خطورة في حالة واحدة وهي أن يكون من يتناوله مريضا بجرثومة معدة ويسبب الآلام للمعدة نتيجة تأثرها به إذا تم تناوله على الريق لكن بشكل عام فهو مليء بالفوائد الصحية والغذائية والتي يقدمها «هن» في التقرير التالي.

أضرار خل التفاح على الريق

يعتبر خل التفاح من المنتجات الغذائية التي لها الكثير من الفوائد لكن بشكل عام له ضرر واحد وخطير إذا تم تناوله على الريق فقد يلحق الضرر بأنسجة المريء، وتحديداً عند شرب الخل دون تخفيفه بطريقة مناسبة على الريق، بالإضافة إلى خطورته على مرضى جرثومة المعدة، بحسب ما قالت الدكتورة عاليا صلاح إخصائية التغذية العلاجية والسمنة لـ«هن»: «خل التفاح من الحاجات الآمنة تماماً وملوش أي أضرار بس الضرر الوحيد على مرضى جرثومة المعدة بتبقى معدتهم مش هتتحمله لكن غير كده فهو ليه فوائد كتير».

فوائد خل التفاح «مضاد حيوي طبيعي»

بعد معرفة أضرار خل التفاح على الريق وخطورته على مرضى جرثومة المعدة يمكن معرفة فوائدة أيضاً بشرط ألا يتم تناوله على الريق، من تلك الفوائد الآتي:

مضاد حيوي طبيعي

يصاب البعض بالإسهال نتيجة العدوى البكتيرية، لكن من خلال خلط ملعقة أو اثنتين من خل التفاح يمكن أن يحل ذلك محل المضاد الحيوي ويعالج الإسهال، وذلك لأنه يقتل الطفيليات بسبب احتوائه على البكتين، كما يمكن أن يساعد جسمك على التخلص من الفطريات، فهو غني بالإنزيمات الطبيعية التي يمكن أن تساعد على تخليص الجسم منها وفقاً لموقع «health Line».

بالإضافة إلى الفوائد السابقة يمنع خل التفاح عسر الهضم من خلال إضافة معلقة صغيرة منه إلى كوب ماء وشربه قبل الطعام بنصف ساعة، كما أنه يزيل انسداد الأنف ويشفي التهاب الحلق، حيث يُنصح بخلط ملعقة منه مع الماء ويسبب الشعور بالراحة في الجيوب الأنفية.

أخيرا يلعب خل التفاح دورًا في علاج الإرهاق، إذ يمكن إضافة إلى كوب الماء ملعقة من خل التفاح، فخل التفاح يحتوي على البوتاسيوم والإنزيمات التي قد تخفف الشعور بالتعب وبشكل سريع، خاصة بعد تمارين الرياضة الشاقة.