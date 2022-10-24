مستوحاة من الأجواء الإفريقية.. تصميمات شتوية بأسبوع الموضة في القارة السمراء

القاهرة - سمر حسين - موضة وجمال

انطلاقة قوية لأسبوع الموضة جاءت مؤخرًا في جنوب إفريقيا، والتي تضمنت طرح مجموعات خريف - شتاء 2023 لعدد من مصممين شركات الأزياء الشهيرة بالقارة السمراء، إذ جاءت مستوحاة من أزياء فصل الشتاء ذات الطابع الإفريقي.

تفاصيل أسبوع الموضة بجنوب أفريقيا

وحسب ما عرض موقع «news 24»، الجنوب إفريقي، أن مجموعات التصميمات جاءت مستوحاة من الصفات الفريدة لفصل الشتاء في القارة السمراء، إذ تم تصميمها لمناسبة الخروج في الليالي الباردة، والصباح البارد، وفترات الظهيرة المعتدلة.

وجرى تصميم كافة أزياء المجموعات الجديدة بالكامل في جنوب إفريقيا، والتي قدمت ألوانًا جريئة وتصميمات غير تقليدية بشكل غير اعتيادي لكل من النساء والرجال.

تنوع في تصميمات خريف - شتاء 2022

وتضمنت الأزياء المعروضة تنوعًا كبيرًا ما بين الفساتين المصممة من الجلد الصناعي، والبدل القطنية، والتنانير، والسترات المنتفخة، ومعاطف من الفرو الصناعي.

وسرعان ما لاقت التصميمات تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، وذلك لتقديمها بصورة غير تقليدية بالمرة، والتي جاء من أبرزها على سبيل المثال، الفساتين الملونة بألوان الصيف المبهجة كالأصفر ذات الأكمام الطويلة، والأخرى التي تشبه «السواريه»، والتنانير المصممة من الجينز الأزرق وذات الفتحات الطويلة، وغيرها.