الامارات | الشمس تختفي عن نصف الأرض تقريباً.. غداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 24 أكتوبر 2022

يشهد العالم، غداً، كسوفاً جزئياً للشمس، يشمل مناطق واسعة من نصف الكرة الشمالي، في ظاهرة تستمر ساعتين، لن تؤدي إلى ظلمة كاملة، لكن يتعين على الراغبين في متابعتها التزام الحذر.

وتبدأ الظاهرة الثلاثاء في الساعة 08:58 بتوقيت غرينتش في أيسلندا، وتنتهي عند الساعة 13:02 قبالة الهند، مروراً بأوروبا وشمال شرق إفريقيا والشرق الأوسط، بحسب المعهد الفرنسي للميكانيكا السماوية، وحساب التقويم الفلكي التابع لمرصد باريس.

لكن هذه المرة، لن يلمس ظل القمر الأرض و«لن يكون من الممكن مشاهدة الاختفاء التام لقرص الشمس في أي مكان»، وفق ما أوضح مرصد باريس في بيان.

وقال عالم الفلك في مرصد باريس، فلوران ديليفلي، إنه عند الحد الأقصى للكسوف المتوقع فوق كازاخستان، ستكون الشمس مخفية بنسبة 82.2% «لكن ذلك لن يكون كافياً لإحداث الظلام» الدامس في وضح النهار.

وأضاف أنه «لبدء الشعور بالظلام في السماء، وإدراك نوع من الضوء البارد، فإنك تحتاج على الأقل إلى 95% من التعتيم على الشمس».

باريس À أ.ف.ب