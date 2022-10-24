الامارات | مصر تحبط تهريب الملكة «أفروديت»

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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحبط تهريب الملكة «أفروديت» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، أمس، إحباط محاولة لتهريب 1752 قطعة أثرية، بينها تمثال لـ«أفروديت»، ملكة الحب والجمال. وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، إنه عُثر على القطع الأثرية داخل سيارة شحن كبيرة لنقل الفاكهة.
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