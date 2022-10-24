الامارات | أحمد السقا يلتقي جمهوره في «الشارقة للكتاب»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يفتح «معرض الشارقة الدولي للكتاب» المجال أمام جمهور دورته الـ41، للقاء النجم المصري أحمد السقا، في جلسة حوارية يوم الجمعة الرابع من نوفمبر، يشارك فيها مؤلف مسلسل «الاختيار» هاني سرحان، ويتناولان خلالها تجربتهما الإبداعية ويعرضان كواليس أبرز الأعمال السينمائية والدرامية التي شاركا فيها.

ويتيح المعرض، الذي يقام تحت شعار «كلمة للعالم» خلال الفترة من 2-13 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، الفرصة أمام زواره من عشاق ومتابعي الفن السابع والدراما للتعرف عن قرب إلى التجربة الفنية للممثل أحمد السقا، والوقوف عند المحطات التي مر بها في طريق نجوميته.

ويضع الكاتب هاني سرحان جمهور المعرض أمام الدور الجوهري لكاتب السيناريو في الدراما والسينما، ويكشف تفاصيل من تجاربه في كتابة نخبة من أبرز الأعمال الدرامية العربية مثل «الأب الروحي»، و«الفتوة» و«لمس أكتاف»، و«الاختيار الجزء الثاني والثالث»، إلى جانب المسلسلات الخليجية التي قام بها.

أشهر الطهاة

موعد مع مزيج من الأطباق العالمية التي يقدمها نخبة من أشهر الطهاة في العالم ينتظر زوار ركن الطهي في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، للاستمتاع والإطلالة عن قرب على مهارات نخبة من أشهر الطهاة ومقدمي البرامج ومؤلفي كتب الطبخ من مختلف أنحاء العالم لتذوق وصفاتهم والتّعرف إلى أسرارهم في الطهي. ويقدم الطهاة الضيوف 30 فعالية طبخ حية ضمن برنامج ركن الطهي الذي يفتح الأبواب على تجارب ثقافية متنوعة ويسهم في تعزيز الحوار بين الحضارات من خلال استعراض مجموعة من الأطباق التقليدية العالمية التي تشكل جزءاً لا يتجزأ من هُويّة الشعوب التاريخية وتراثها الوطني.

وتضم قائمة الطهاة المشاركين في دورة هذا العام، مدربة اللياقة وخبيرة التغذية المعتمدة الدكتورة نورهان قنديل من مصر، والشيف سالي فؤاد من مصر، المؤلفة لأربعة كتب عن التغذية السليمة للأطفال والكبار، وصاحبة البرنامج التلفزيوني الخاص «لايف ستايل»، ومن الهند الشيف فيكي راتناني، الذي قاده حبه للطعام إلى اكتشاف شغفه بالطهي ويعتمد في طبخه على بعض التقنيات الأوروبية والنكهات العالمية التي استوحاها من البلدان التي زارها، ويشارك من إندونيسيا الشيف فندكس تينكر، وهو مؤلف لكتب الطهي ومستشار متميز لجمعية الطهاة المحترفين في إندونيسيا، ورئيس سابق لجمعية الطهاة المحترفين في إندونيسيا.

ويستضيف المعرض من إيطاليا كريسيتنا باورمان، الحاصلة على إجازة في القانون والحريصة دائماً على إلهام جيل جديد من الطاهيات وقيادة حقبة جديدة وعصرية من الطهي الإيطالي، والشيف أليساندرو بورغيزي، وهو صاحب شركة «AB Normal - أي. بي. نورمال»، التي تقدم الخدمات والاستشارات الغذائية.

ويشارك من إيطاليا أيضاً الشيف داميانو كارارا، الحائز على جوائز عدة ومدير أحد المطاعم في الولايات المتحدة، ولوكا مونترسينو، المختص في صناعة المعجنات والباحث في مجال الطهي الصحي والمعجنات.

