الامارات | «تجمُّع المهن الإبداعية».. فرصة فريدة يطلّ منها الطلاب على مستقبلهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم مركز جميل للفنون في دبي مهرجان «تجمع المهن الإبداعية»، السنوي والأول في الإمارات، والذي يتوجه لطلاب المدارس الثانوية والجامعات وعائلاتهم، لاستكشاف مستقبلهم في قطاع الفنون.

ويمنح تجمع المهن الإبداعية للطلبة والمدرسين فرصة فريدة للالتقاء ومناقشة الأفكار مع فنانين وقيمين ومتخصصين في مجال الفنون، ويقدم حوارات ملهمة وورش عمل تعليمية، منها الورشة المختصة بكيفية تشكيل المحفظة الفنية الخاصة وعرض الاعمال فيها، بالإضافة الى جولات خلف الكواليس في المتحف.

وتسلط البرامج الضوء على مجموعة متنوعة من المسارات الوظيفية الإبداعية، وخيارات التعليم العالي محليا ودوليا، والدعوات المفتوحة للطلاب والخريجين، والإقامات الفنية، وفرص التدريب الداخلي والتطوع وغيرها الكثير.

وكشفت مديرة مؤسسة فن جميل، أنطونيا كارفر، أن «المركز استقبل أكثر من 35 مؤسسة فنية وجامعة، وآلاف الشباب وعائلاتهم ومعلميهم في تجمع المهن الإبداعية، هذا التجمع الأكبر من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يأتي نتاجاً لالتزام وحرص جماعي على إلهام وإعلام الجيل المقبل من محبي الفنون والمتمرسين»، وعبرت كارفر عن شكرها لوزارة الثقافة والشباب على دعمها لهذا المعرض المهني السنوي الجديد المخصص للقطاع الإبداعي، والذي يعد أول مهرجان من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، معربة عن شكرها للعديد من الجهات الأخرى المشاركة، خصوصاً وزارة التربية والتعليم، ودائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وهيئة دبي للثقافة والفنون وغيرها.

وأكدت كارفر على أهمية تفاني جميع الجهات المشاركة من الجامعات وتطلعها الى تشجيع الشباب على التقدم للحصول على شهادات في الفنون، مشيدة بجهد المؤسسات التي تتوق للتعرف إلى المواهب الناشئة في الدولة، والشباب الديناميكي صاحب العقلية الإبداعية في الإمارات، والمتعطشين لاكتساب المعرفة والتعرف إلى قطاع الصناعة في هذا المجال المتنامي باستمرار.

وأشارت إلى أن افتتاح جوجنهايم أبوظبي المتوقع في عام 2025، واستراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي التي تهدف إلى زيادة عدد المنظمات والمؤسسات الإبداعية والثقافية إلى 15.000، وتوفير 140.000 فرصة عمل بحلول عام 2026، يجعل من عام 2022 عاماً مناسباً لإطلاق هذا الحدث الكبير والجديد لتعزيز تنمية المواهب المحلية في الصناعات الإبداعية.