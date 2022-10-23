4 أبراج للبنات ترفض الارتباط العاطفي: «الحب يتحول إلى حرب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ترفض بعض الفتيات الارتباط العاطفي بالجنس الآخر من أول مرة، لعدة أسباب منها أنها تتصف بالعند أو التمرد أو لشروط معينة في تفكيرها وغيرها من الأمور.

وتقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد عبر «هن»، أكثر الأبراج من الفتيات اللاتي من الصعب عليهن الموافقة على الارتباط أو المواعدة من أول مرة أو طلب بسبب بعض الشروط، فيما يلي.

أبراج بنات ترفض الارتباط من أول طلب

برج السرطان

وصفت عبير فؤاد صاحبة برج السرطان، بأنها شخصية متمردة وعنيدة ومقاومة لجنس الرجال، ما يجعلها ترفض الارتباط من أول طلب، وغالبا ما تفشل في حياتها العاطفية ويتحول الحب معها إلى حرب.

برج الثور

صاحبة برج الثور، ترفض الأوامر، وتكون عنيدة أمام أي أمر، فهي لا تحب السيطرة عليها رغم أنها شخصية عاطفية لكنها لا تحب الخضوع للرجل.

برج العذراء

صاحبة برج العذراء، يمكن أن ترفض الارتباط من أول طلب، رغم أن بداخلها تريد عكس ذلك، إذ تتبع استراتيجية خاصة بها.

برج الجدي

صاحبة برج الجدي عندما ترفض شخص، لن تعود عن هذا القرار حيث يكون ذلك النهاية بالنسبة لها.