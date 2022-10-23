منسقة مبادرة صنايعية مصر: «حياة كريمة» ساعدت السيدات على صناعة المنتجات الغذائية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين قرى وربوع الريف المصري انطلقت مبادرة صنايعية مصر تحت إشراف مبادرة حياة كريمة، والهدف منها تعليم السيدات الحرف اليدوية والصناعات الغذائية المختلفة منها منتجات الألبان، وعلى الرغم من المعاناة التي تجدها منسقة المبادرة والمتطوعين معها في رحلاتها المختلفة من صعوبة إقناع السيدات بالانضمام لها، لكنها تتغلب على ذلك بنشر الوعي حتى تنتشر بين هؤلاء السيدات فكرة الاكتفاء الذاتي وصناعة غذائهن.

«صنايعية مصر» مبادرة شاملة لكل الصناعات

لم تكن مبادرة صنايعية مصر التابعة لـ«حياة كريمة» مقتصرة فقط على تعليم الشباب الحرف اليدوية والحفاظ على القطع التراثية لكن وحسبما روت الدكتورة سلوى زيد مدرس مساعد في كلية التربية النوعية بجامعة المنصورة ومنسق مبادرة صنايعية مصر التابعة لـ«حياة كريمة» في تصريحات لـ «هن» تشمل المبادرة كل الصناعات من حرف يدوية إلى صناعة الخزف والفخار والأواني وحياكة الملابس وبرمجة الأجهزة، والأهم من ذلك الصناعات الغذائية كي يعتمد الأهل على صناعة الأغذية بأنفسهم بدلًا من شرائها، منها صناعة منتجات الألبان وتعليب الفواكه والخضروات الأغذية الخاصة والخميرة.

لم يكن العمل بين أرجاء القرى سهلًا وحتى اقتناع الناس بتعلم الحرف التي تقدمها المبادرة في البداية، قائلة: «في البداية الناس مكنتش مهتمة تتعلم الصناعات الغذائية، هما بس معتمدين على المنتجات اللي بيشتروها من برا، حتى فكرة أنهم يفتحوا مشروع معتمدين على نفسهم فيه كانت تقريبًا مرفوضة، عشان كدا قبل ما نعلمهم الصناعات دي اشتغلنا في مبادرة صنايعية مصر على زيادة الوعي بأهميتها وبقينا نلف قرى ومدن الدقهلية أهمها شربين والسنبلاوين وأجا وطلخا بنعمل ورش ونديهم نصايح بأهمية الصناعات دي في بيوتهم، وتدريجيًا نتغلب على الكسل وعدم الوعي بالنشاط ويساعدونا».