العثور على تمساح غامض يتجول في الشارع وسط حالة من الذعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

قال مسؤولو الحياة البرية في ولاية أيداهو بالولايات المتحدة الأمريكية، إنهم يحققون في أصول حيوان التمساح تم العثور عليه وهو يتجول طليقًا.

ووفقا لموقع upi، فإن أحد سكان منطقة نيو بلايموث اتصل بالشرطة للإبلاغ عن أنهم وجدوا تمساحًا كبيرا يتجول، أثناء تمشية كلبه.

ويضيف الموقع أن التماسيح ليست قانونية للاحتفاظ بها في ولاية أيداهو دون تصريح من الدولة.

ومن جانبه، قال مات أوكونيل المسؤول الإقليمي عن الحفاظ على البيئة: "على الأرجح، فإن التمساح هرب من شخص ما، ونحن مهتمون بالعثور على المالك".

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