يخفض مستويات السكر بنسبة 50 %.. نوع خضار شهير لن تتوقع ماذا يفعل لجسمك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تشكل الفاكهة والخضروات جزءًا ضروريًا من نمط حياة الشخص وصحته، نستهلك الكثير من الخضروات يوميًا، وتكون غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي نحتاجها يوميًا.

يمكن أن تساعدنا هذه العناصر الغذائية في الحفاظ على صحتنا وتمنعنا من الإصابة بالعديد من الأمراض.

وأشارت دراسة جديدة نُشرت في جامعة ولاية دلتا في أبراكا بنيجيريا، بأن تناول البصل يمكن أن يساعد في خفض مستويات السكر في الدم بنسبة 50 %، وفقًا لما ورد في موقع "تايمز أوف أنديا".

- ماذا تقول الدراسة ؟

إن الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 غير قادرين على إنتاج الأنسولين الكافي من البنكرياس لتنظيم نسبة السكر في الدم، لكن تناول مستخلص البصل يمكن أن يخفض نسبة السكر في الدم بشكل كبير، ليس ذلك فحسب، وأيضًا خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة.

- النتائج:

قال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور أنتوني أوجيه، من جامعة ولاية دلتا: "البصل رخيص ومتوفر ويستخدم كمكمل غذائي، لديه القدرة على استخدامه في علاج مرضى السكري".

واختبر الباحثون النظرية على الفئران، تم إعطاء 3 مجموعات من الفئران المصابة بداء السكري جرعات مختلفة من مستخلص البصل لمعرفة ما إذا كان سيعزز تأثير الدواء.

كانت الجرعات 200 مجم و 400 مجم و 600 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم، كما أعطى الباحثون العقار والبصل لـ 3 مجموعات من الفئران غير المصابة بمرض السكري مع مستوى طبيعي من السكر في الدم.

ووجدت الدراسة أنه من بين الفئران المصابة بمرض السكري، فإن الفئران التي أعطيت 400 مجم و 600 مجم لكل كيلوجرام من وزن الجسم "خفضت بشدة" مستويات السكر في الدم بنسبة 50 %.

كما أن ساهم تناول البصل في خفض مستوى الكوليسترول الكلي في الفئران المصابة بمرض السكري، حيث كان لـ 400 مجم و 600 مجم تأثير أكبر.

كما أشارت الدراسة إلى استهلاكه أدي إلى زيادة الوزن بين الفئران غير المصابة بالسكري، ولكن ليس الفئران المصابة بمرض السكري.

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