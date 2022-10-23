8 فوائد مذهلة للعيش السن.. احذروا شراء الخبز البني أو المحروق

القاهرة - سمر حسين - صحة

الخبز البلدي أو الفينو من المنتجات الأساسية في حياة الكثير من الأشخاص بشكل اليومي، ولكن عندما يتبع البعض نظاما صحيا لفقدان الوزن، يحاولون الامتناع عنه أو استبداله بمنتج آخر مثل «العيش السن» ولكن هل هو مفيد أو مضر؟

الدكتور محمد الحوفي أستاذ علوم الأغذية قال في تصريحات خاصة لـ«هن»، إن عيش السن عبارة عن خبز كامل الحبة أي حبة القمح متوافرة به،يحتوي على طبقة من الردة ما يجعلها مفيد لعدة أسباب، منها:

فوائد عيش السن على الصحة

- عيش السن مفيد جدا لفقدان الوزن.

- يمكن لأصحاب مرضى السكري تناول عيش السن لأنه غير مضر لهم.

- يحتوي عيش السن على ألياف، ما يجعله يقلل الدهون.

- يعطي عيش السن إحساس بالشبع كون الألياف تعمل على امتصاص المياه ما يجعل الشخص يشعر أن المعدة ممتلئة.

- تحسين عملية الهضم.

- يعمل العيش السن على امتصاص السكر والكوليسترول ما يزيد من الكوليسترول النافع.

- يساعد علاج الإمساك والإسهال.

أستاذ علوم الأغذية: لا تتناول العيش السن المحروق

- عيش السن غني بفيتامين ب، وجنين القمح، وأملاح معدنية ومضادات أكسدة.

ونصح الحوفي بالابتعاد عن شراء العيش السن الذي يحتوي على اللون البني أي المحروق أو الداكن، لأنه يكون بذلك عمل على تكوين مادة الأكريلاميد المعروف عنها أنها مسرطنة والتي تحدث نتيجة احتراق النشويات.