كيف تدخل الفئران المنزل ومتى تؤذي البشر؟.. اعرف طرق الحماية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دخول الفئران المنزل من الأمور المزعجة بشكل كبير للأشخاص، ما يجعلهم يحاولون التخلص منها، ويتساءل البعض عن طريقة دخولها البيت وهل يمكنها أن تؤذي الإنسان، وما هي طرق الوقاية؟

الدكتور محمد علي فهيم أستاذ التغيرات المناخية بمركز البحوث الزراعية ذكر لـ«هن»، أن الفئران من فصيلة الحيوانات صغيرة الحجم وتنتمي للقوارض، وتتكاثر سريعا ولديها أسنان كبيرة تستعملها في قرض أي شيء، ما يجعلها تتلف المكان الموجودة به.

طريقة دخول الفئران إلى المنزل؟

وأضاف أستاذ التغيرات المناخية أن الفأر عندما يدخل المنزل غالبا ما يكون أكثر من واحد، وهي متواجدة في الأرياف بشكل كبير بين الجدران والسراديب، أو من خلال نقل الأثاث يكون بداخلها أو مع كرتونة الفاكهة أو عن طريق الشفاط أو الصرف الصحي أو النوافذ أو بالأماكن المهجورة.

أوضح أن الفأر لديه القدرة بالتعرف على آثار الإنسان ما يجعله يبتعد عنه، ولا يقترب منه ويكون له مكان محدد يتجول ويعود إليه مرة أخرى لتخزين به الطعام.

حماية المنزل من الفأر

يمكن حماية المنزل من الفأر حسب وصف أستاذ التغيرات المناخية، من خلال تنظيف المنزل باستمرار، والعمل على تغطية الأطعمة والتخلص من النفايات، ومهم جدا غلق النوافذ والبلكونات، وتركيب أسلاك في حال فتحه لمنع دخوله.

ويجب سد المناطق التي يمكن الدخول منها مثل الهوايات والشفاطات والمواسير الصغيرة بقطع صوف معدني وغيره، من الأماكن، ومن الممكن تربية القطط في المنازل، والحرص على وضع النفايات بعيدا عن المنزل، وفي حال كان متوافر حديقة خارجية يجب تنظيفها باستمرار.

طرق التخلص من الفأر

يمكن التخلص من الفأر بالمنزل عن طريق المصائد أو مسحوق البطاطس بوضعه بجميع الأركان المحتملة حيث أنه يعمل على قتله، ومن الممكن استخدام الثوم والبصل حيث إنه يهرب من الروائح النفاذة، ومزج الثوم مع الماء ووضعه عند المداخل، أو زيت النعناع.

هل يؤذي الفأر الإنسان؟

أوضح أن الفأر يمكن عضّ الشخص في حالتين عند مهاجمته وحصاره أو خلال النوم من الممكن أن يقرض الأذن أو الأصبع، ولا يوجد خطورة إذا لم يكن هناك مرض مشترك مثل الفيروسات أو أمراض الدم.